Цены рублевых корпбондов в понедельник могут слегка снизиться под давлением негативных факторов

Москва. 19 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка снизиться под давлением ряда негативных факторов, в том числе сохраняющихся опасений возможного дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ на ближайших заседаниях для борьбы с инфляцией, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в пятницу выросли примерно на 0,2% на фоне неоднозначной статистики. По итогам всей прошедшей недели Dow Jones увеличился на 3%, S&P 500 - почти на 4%, Nasdaq - на 5,3%. Это наиболее значительное повышение с ноября 2023 года. Индекс потребительского доверия в США в августе увеличился до 67,8 пункта по сравнению с 66,4 пункта месяцем ранее, по предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное повышение - до 66,9 пункта.

Между тем число домов, строительство которых было начато в США в июле, сократилось на 6,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,238 млн в пересчете на годовые темпы. Это минимальный показатель с мая 2020 года. Аналитики ожидали сокращения количества новостроек с объявленного ранее июньского уровня до 1,33 млн. Согласно пересмотренным данным ведомства, в июне их насчитывалось 1,329 млн (рост на 1,1%), а не 1,353 млн (подъем на 3%), как сообщалось ранее.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно на торгах в понедельник, инвесторы оценивают статданные Японии и ждут решения Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) по денежно-кредитной политике (ДКП). Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,9%. Во вторник китайский ЦБ объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет. Инвесторы надеются на дальнейшее смягчение ДКП, однако ждут решения НБК с осторожностью. В июле центробанк снизил ставки до рекордных минимумов, а последние данные по экономике страны были неоднозначными.

Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов снизилось на 1,77%. Трейдеры фиксируют прибыль после активного ралли, последовавшего за массовыми продажами акций в начале месяца. Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 1%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник, трейдеры ждут новых сигналов относительно перспектив спроса на нефть, а также ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:15 мск составила $79,39 за баррель, что на 0,36% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 1,7%, до $79,68 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,48%, до $76,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,9%, до $76,65 за баррель.

"В ближайшее время высокая волатильность нефтяного рынка, вероятно, сохранится", - отмечает инвестиционный стратег Standard Chartered в Сингапуре Хань Чжун Лян. Это, по его словам, связано с тем, что трейдеры ждут атаки Ирана на Израиль в ответ на убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране. "Однако сроки сохранения премии за геополитический риск к ценам на нефть будут зависеть от того, повлияет ли ситуация на баланс спроса и предложения на рынке", - говорит эксперт.

Давление на нефтяной рынок в последнее время оказывают сигналы ослабления спроса в Китае. Этому способствует как общее ослабление экономики страны, так и меры декарбонизации в транспортном секторе, ограничивающие спрос на нефтепродукты.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 16 августа выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,02 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,186 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился на 0,16% и составил 104,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,13%, опустившись до 915,98 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-12" (-1,48%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,77%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,45%), а в лидерах повышения - облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,35%), "МТС-001P-21" (+0,25%) и "Сбербанк-001Р-SBER33" (+0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) завершило размещение 2-летних облигаций серии 001P-10R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 9 августа за час без премаркетинга. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 19,25% годовых на весь срок обращения.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) завершил размещение выпуска облигаций серии 005P-02Р номинальным объемом 25 млрд рублей, реализовав 50,79% займа на 12,7 млрд рублей. Размещение выпуска со сроком обращения 3,5 года проходило с 20 декабря 2023 года. Купоны по займу ежемесячные и переменные, размер процентной ставки равен значению ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого купона.

ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео-Эльдорадо" (MOEX: MVID)) завершило размещение выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3,75 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа. Купоны по выпуску - плавающие и ежемесячные, с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ + спред в размере 4,25% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,25% годовых.

АО "Джи-групп" завершило размещение 3-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 13 августа. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, формула для расчета: ключевая ставка ЦБ (значение, определяемое как сумма доходов за каждый день купонного периода) плюс спред в 3% годовых.

ООО "СибСульфур" завершило размещение 3-летних дебютных облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 25% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинальной стоимости будет погашено в каждую из дат окончания купонных периодов с 9-го по 11-й, еще 55% от номинала в дату завершения 12-го купона. Заем размещен в рамках программы облигаций компании на 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

МФК "Быстроденьги" 22 августа планирует начать размещение облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 24-25% годовых, что соответствует доходности к оферте через год на уровне 26,83-28,08% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Эмиссией предусматриваются ковенанты. В частности, бумаги можно будет предъявить к досрочному погашению в случае распределения между участниками эмитента более 75% годовой чистой прибыли, если капитал компании до принятия такого решения или в результате такого решения имеет значение 500 млн рублей и менее; а также если эмитент нарушит срок раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ООО "Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 60-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала - в дату окончания 60-го купона.

ООО "РВК-Инвест" (100% дочерняя компания ООО УК "Росводоканал") выкупило в рамках оферты 838 тыс. 953 облигации серии 001Р-01 по цене 100% от номинала, что составляет 27,97% займа. Одновременно компания провела внеочередное общее собрание участников общества, на котором было принято решение провести вторичное размещение, выкупленных облигаций. Десятилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в августе 2020 года по ставке полугодового купона 7,15% годовых до исполненной оферты. Далее эмитент привязал ставки 9-12-го купонов к ключевой ставке ЦБ: формула для расчета - значение ключевой ставки, действующее на 5 рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2,75% годовых (ставка 9-го купона - 20,75% годовых). Следующая оферта по выпуску предстоит в августе 2026 года. В настоящее время нет других выпусков компании в обращении.

ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" приняло решение досрочно погасить выпуск облигаций серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится 4 сентября, в дату окончания 6-го купонного периода. Пятнадцатилетние облигации были размещены в сентябре 2021 года по ставке полугодового купона 7,6% годовых до оферты в сентябре 2024 года. Оферту эмитент принял решение заменить на call-опцион.

Владельцы облигаций ООО "Ника" серии 001P-01 получили право требовать досрочного погашения бондов в связи с дефолтом по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости 3-летнего выпуска. Компания допустила дефолт 14 августа. Общий размер неисполненных обязательств составляет 50,08 млн рублей. Причина - отсутствие денежных средств в необходимом объеме. "Ника" разместила выпуск бондов номинальным объемом 300 млн рублей в апреле 2023 года. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов - на уровне 15% годовых, 9-12-го купонов - на уровне 14% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов должно быть погашено по 14% от номинала.

Кроме того, ООО "Ника" допустило технический дефолт по выплате 2-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Размер неисполненных обязательств - 9,5 млн рублей. Причина - отсутствие денежных средств в необходимом объеме. "Ника" разместила выпуск 5-летних бондов серии 001P-03 объемом 200 млн рублей в феврале 2024 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала должно быть погашено в даты окончания 9-16-го купонов и по 10% от номинала - в даты завершения 17-20-го купонов.