"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, исключив из числа фаворитов бумаги "Делимобиля" и включив акции "Газпрома".

Текущий состав топ-списка: Сбербанк, Positive Technologies, "АЛРОСА", "Ростелеком", Ozon, МФК "Займер", "Яндекс", "Мать и дитя", "Московская биржа", "Газпром".

"Мы добавляем акции "Газпрома" перед публикацией отчета за 1П24, который должен отразить консолидацию результатов "Сахалинской энергии". По нашим оценкам, доля оператора "Сахалин-2" составит около 15% EBITDA газового холдинга в 2024 году, а также приведет к снижению долговой нагрузки ниже 2,5х. Исходя из дивполитики эмитента, это дает шансы на выплаты акционерам по итогам текущего года", - указывают эксперты.

"Исключаем акции "Делимобиля". Несмотря на сильные темпы роста выручки, рентабельность компании и чистая прибыль могут быть под давлением во 2П24 из-за растущих процентных расходов на фоне повышения ключевой ставки (около 30% лизинга привлечено по плавающим ставкам). Не исключаем краткосрочного давления на котировки акций на фоне результатов за 1П24", - отмечают аналитики телеграм-канала.

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