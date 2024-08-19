"Т-Инвестиции" снизили прогнозную цену бумаг РусАгро до 1500 руб

"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость депозитарных расписок "РусАгро" до 1500 рублей за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 22% от текущего уровня, полная доходность с учетом ожидаемых дивидендов составляет 43%) на фоне умеренно слабых финансовых результатов эмитента за второй квартал 2024 года, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова.

"Один из крупнейших отечественных агрохолдингов представил умеренно слабые финансовые результаты за второй квартал текущего года. В середине июля правительство включило эмитента в список экономически значимых организаций (ЭЗО), а в начале августа Минсельхоз подал иск в российский суд против кипрского холдинга Ros Agro PLC с требованием о приостановке его корпоративных прав по владению российскими активами. Заседание суда назначено на 5 сентября, после которого, по нашим ожиданиям, будет запущен процесс принудительной редомициляции холдинга, - отмечает эксперт. - После переезда компания сможет заплатить инвесторам долгожданные дивиденды не только за 2024 год, но и за пропущенные ранее отчетные периоды. По нашим оценкам, совокупный размер выплаты может составить до 260 руб. на расписку (около 21% дивидендной доходности), учитывая накопленную прибыль прошлых лет, потенциальные затраты компании на будущие слияния и поглощения, а также текущий запас денежных средств".

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