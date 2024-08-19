SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Совкомфлота

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Совкомфлота" с прогнозной стоимостью на уровне 140,3 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"У эмитента ожидаемо упали показатели. Квартал к кварталу EBITDA снизилась на 23%, скорректированная чистая прибыль - на 33%. Все из-за санкций и низких спотовых ставок на танкеры. Считаем, что рынок уже учел негативный эффект в котировках бумаг "Совкомфлота" - за три месяца они упали почти на 20%. Сейчас торгуются с мультипликатором EV/EBITDA на уровне 2,5 - с дисконтом около 40% к среднему значению за пять лет. Ждем, что дивдоходность в 2025-2026 годах будет около 10%, и сохраняем оценку "покупать". Таргет - 140,3 рубля", - пишут эксперты инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.