Риски очередной волны снижения индекса Мосбиржи возрастут при уходе под 2800п - БКС Экспресс

Снижение индекса Мосбиржи под уровень поддержки на 2800 пунктах может вызвать новую волну его снижения примерно до 5% - в область 2710-2660 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи вновь упал на минимумы года. Обороты торгов низкие - наторговали на 50 млрд руб., что говорит о нехватке ликвидности на рынке акций в условиях перетока средств в безрисковые инструменты денежного рынка на фоне жесткой геополитики и денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Неопределенность на внешнем контуре сдерживает покупательный сантимент в рисковых активах, а высокие ставки повышают привлекательность защитных активов, - пишет аналитик в обзоре. - Технически бенчмарк опять на краю "медвежьего" цикла - планка в минус 20% от майского пика как бы делит рынок на стадии. Удержать 2800 пунктов - дело принципа. Иначе повысится риск еще одной волны вниз - следующая область поддержки по максимуму будет на 5% ниже текущих: 2710-2660 пунктов. Закрытие прошлой недели было на минимуме, и в общем это негативный паттерн. В самые ближайшие сессии и решится среднесрочная судьба отечественного рынка акций. Надеемся, обойдется и на этот раз. Долгосрочно все неплохо - таргет 3800 пунктов выглядит инвестиционно привлекательным, но в моменте при негативном исходе время на его реализацию может еще увеличиться".

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