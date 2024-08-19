"Финам" понизил рейтинг акций Bristol Myers до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Bristol Myers Squibb с "покупать" до "держать" после рассмотрения отчетности эмитента за второй квартал 2024 года, сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $52 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции компании за последний месяц подскочили в цене на 22% на фоне ожиданий удачной отчетности и поступления ряда позитивных новостей по части R&D, а также по факту выхода квартальных показателей, которые оказались выше ожиданий. После ралли бумаги Bristol Myers выглядят лишь незначительно недооцененными с фундаментальной точки зрения - торгуются с дисконтом в размере 5,9% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам EV/EBITDA, P/S и EV/S (NTM)", - указывает эксперт.

Bristol Myers - американская биофармацевтическая компания, базирующаяся в Нью-Йорке. Ведет деятельность по шести ключевым направлениям: онкология, иммунология, гематология, кардиология, фиброзы и неврология.

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