Рубль в пятницу опустился в паре с юанем перед выходными днями и на фоне дешевеющей нефти

Москва. 16 августа. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подешевел перед выходными днями и на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,0685 руб., что на 8,65 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 11,02 копейки, до 88,9062 руб./$1, и уменьшил курс евро на 48,42 копейки, до 97,839 руб./EUR1.

Ценовые ожидания предприятий РФ в августе "немного увеличились" по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в комментарии Банка России. В июле этот показатель был практически неизменным после роста в июне.

Сейчас ценовые ожидания бизнеса находятся выше средних значений за 2023 г., а также за 2017-2019 гг., когда инфляция была вблизи цели, отмечает ЦБ.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, который Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 13 сентября. Оценка инфляционных ожиданий населения РФ в августе будет опубликована на следующей неделе, в июле они, согласно опросу "инФОМ", выросли до 12,4% с 11,9%.

"Рубль после негативного старта некоторое время активно дешевел к юаню, который немного не дошел до двухмесячной вершины, установленной в среду. Затем российская валюта стала возвращать утраченные позиции, но пока остается в умеренном минусе. Поддержку рублю уже может оказывать фактор налогового периода. Хотя пик фискальных платежей приходится на 28 августа, все больше компаний будет продавать для этих целей иностранную валюту. Тем более ее курс остается на относительно высоких уровнях к рублю, что может стимулировать многих экспортеров заранее конвертировать валюту в рубли из опасений, что позже придется это делать по менее выгодному курсу. Правда, спрос на инвалюту может оставаться повышенным как из-за постепенного восстановления импорта, так и под воздействием выхода нерезидентов из рублевых активов по мере приближения 12 октября, когда заканчивается срок лицензии Минфина США на завершение операций с Мосбиржей и НКЦ", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефтяные котировки продолжают снижаться вечером в пятницу после существенного подъема ранее на этой неделе.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подешевели на 1,39% - до $79,9 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на 1,65% и составляли $76,85 за баррель.

Негативным фактором для нефтяного рынка выступают, в том числе, статданные из Китая, указавшие на сокращение объемов нефтепереработки в прошлом месяце на 6,1% в годовом выражении - до минимума с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что среднесуточный импорт нефти Китаем в июле составлял 9,97 млн б/с, что является минимальным объемом с сентября 2022 года.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 августа увеличилась на 2 базисных пункта - до 17,67% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно четверга на 5 базисных пунктов, до 16,79% годовых, версия на три месяца поднялась на 2 базисных пункта, до 16,45% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт и в пятницу составила 16,57% годовых.