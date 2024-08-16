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Цены евробондов РФ по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на укрепление UST

Москва. 16 августа. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для других бумаг расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали небольшие смешанные колебания в ожидании важной макроэкономической статистики, публикация которой планировалась позднее на неделе.

В частности, министерство труда США в среду должно было опубликовать данные о динамике потребительских цен в июле, которые являются ключевым фактором для Федеральной резервной системы (ФРС) при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Во вторник котировки большинства выпусков российских еврооблигаций вновь продемонстрировали лишь небольшие смешанные колебания, в то время как цены UST заметно поднялись благодаря хорошей макроэкономической статистике и усилению ожиданий относительно действий ФРС по нормализации денежно-кредитной политики.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 2,2% в годовом выражении, сообщило во вторник министерство труда страны. Согласно пересмотренным данным, в июне они увеличились на 2,7%, а не 2,6%, как сообщалось ранее. Эксперты ожидали замедления темпов подъема до 2,3% в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

Менее волатильный индекс Core PPI, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце увеличился на 2,4% после повышения на 3% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста на 2,7%.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил, что разговоры о надвигающейся рецессии в США преувеличены, при этом снижение процентной ставки Федрезерва приближается.

Трейдеры видят вероятность значительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой до середины 2025 года, сообщил в этот день MarketWatch.

Котировки фьючерсов на размер базовой ставки указывают на вероятность ее снижения на 2 процентных пункта к июлю следующего года, то есть до 3,25-3,5% годовых с нынешнего диапазона 5,25-5,5%, по данным CME FedWatch Tool. При этом шансы на то, что по итогам следующего заседания в сентябре Федрезерв опустит ставку сразу на 0,5 процентного пункта, к этому дню превысили 54%.

В среду повышение котировок UST продолжилось, на рынке российских евробондов также наблюдалось небольшое оживление. Участники рынков позитивно оценили свежие данные по инфляции, которые оказались лучше прогнозов.

В этот день стало известно, что потребительские цены (индекс CPI) в США в июле увеличились на 2,9% относительно того же месяца прошлого года, минимально с марта 2021 года. Темпы роста снизились по сравнению с 3% в июне, тогда как аналитики в среднем ожидали сохранения инфляции на июньском уровне.

Потребительские цены в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,2%, что совпало с прогнозами. В июне была зафиксирована дефляция в 0,1%.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% в помесячном сравнении и на 3,2% в годовом (самый слабый подъем с апреля 2021 года). Оба показателя совпали с консенсус-прогнозами. В июне повышение составляло 0,1% и 3,3% соответственно.

В четверг котировки UST умеренно понизились, на рынке российских еврооблигаций также наблюдалось некоторое усиление динамики. Вышедшие в этот день статистические данные подтвердили устойчивость экономики США в целом и потребительского сектора, в частности. Ранее участники рынка допускали дополнительное снижение процентной ставки ФРС на опасениях наступления рецессии в стране. С учетом этого трейдеры рассчитывали на уменьшение ставки сразу на 50 базисных пунктов уже на сентябрьском заседании ЦБ.

Розничные продажи в Штатах в июле увеличились на 1% относительно предыдущего месяца, максимальными темпами с января 2023 года, сообщило в четверг министерство торговли страны. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение розничных продаж на 0,3%, респонденты Bloomberg в среднем прогнозировали рост на 0,4%.

В последний торговый день недели котировки UST лишь немного повысились после падения накануне. Участники рынка не проявляли особого интереса к торгам с учетом близости выходных дней, при этом данные американской статистики, вышедшие в этот день, оказались хуже прогнозов.

Число домов, строительство которых было начато в США в июле, сократилось на 6,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,238 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил в пятницу Минторг страны. Это минимальный показатель с мая 2020 года.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение количества новостроек с объявленного ранее июньского уровня до 1,33 млн, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июне их насчитывалось 1,329 млн (рост на 1,1%), а не 1,353 млн (подъем на 3%), как сообщалось ранее.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,31%, до 71,53% от номинала (их доходность выросла на 4,9 базисного пункта, составив 8,97% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали за пять дней на 0,12% - до 67,63% от номинала (доходность уменьшилась на 0,5 базисного пункта и составила 9,32% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4,8 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подрос в стоимости всего на 0,04%, поднявшись до 57,18% от номинала (его доходность снизилась на 1,3 базисного пункта и составила 9,78% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году упали в цене на 0,87%, подешевев до 70,53% от номинала (их доходность увеличилась на 86,6 базисного пункта - до 25,64% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году опустились в цене за неделю на 0,38%, до 69,63% от номинала (доходность увеличилась на 28,1 базисного пункта, составив 17,68% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 0,93% - до 68,02% от номинала (их доходность опустилась на 17,1 базисного пункта, составив 13,93% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,37% - до 67,04% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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