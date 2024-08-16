Рынок ОФЗ перейдет к консолидации на следующей неделе - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций перейдет к консолидации на следующей неделе в ожидании новой порции данных по инфляции, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Позитив на рынке ОФЗ продлился относительно недолго - практически весь рост котировок госбумаг, наблюдаемый в начале августа, был нивелирован в конце текущей недели после выхода данных по инфляции. Ранее мы отмечали, что основной спрос на длинные госбумаги мог быть сформирован за счет формирования нового ИПИФ "2х ОФЗ" с "двукратным плечом", запущенного в начале августа. На текущий момент фундаментальные факторы для рынка снова выходят на первый план. Так, инфляция не демонстрирует замедления - на 12 августа составила 9,10% в годовом выражении. На этом фоне ориентир ЦБ на конец третьего квартала по инфляции (7,8%) выглядит весьма амбициозно, что сохраняет риски дополнительного повышения ключевой ставки, - пишут эксперты в обзоре. - На следующей неделе рынок госбумаг перейдет к консолидации в ожидании новой порции данных по инфляции. При сохранении недельной инфляции выше 9% г/г давление на котировки госбумаг возобновится".

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