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16 августа 2024 года 09:05

S&P 500 и Nasdaq завершили в плюсе шестую сессию подряд

Рынок акций США вырос по итогам торгов в четверг. Азиатские рынки акций растут в пятницу, японский Nikkei прибавляет более 3%. Цены на нефть опускаются в пятницу утром, Brent торгуется около $80,7 за баррель.

Американские фондовые индексы уверенно выросли в четверг, S&P 500 и Nasdaq завершили в плюсе шестую сессию подряд.

S&P 500 полностью отыграл потери, понесенные в начале августа.

Сильные данные о динамике розничных продаж в США, опубликованные министерством торговли, развеяли опасения рецессии, которые спровоцировали обвал рынка акций в начале прошлой недели, пишет Market Watch.

Розничные продажи в Штатах в июле увеличились на 1% относительно предыдущего месяца, максимальными темпами с января 2023 года, сообщил в четверг Минторг. Тем временем, число новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе неожиданно уменьшилось на 7 тыс., до 227 тыс., что подтверждает устойчивость рынка труда.

"Сегодня мы наблюдали исчезновение иррационального страха рецессии, охватившего рынок в начале месяца", - отмечает главный исполнительный директор Infrastructure Capital Advisors Джей Хатфилд.

По его словам, быстрое восстановление фондового рынка неудивительно, поскольку стало очевидно, что трейдеры слишком резко отреагировали на слабые данные по безработице в США за июль, опубликованные 2 августа.

Инвесторы уверены, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к смягчению денежно-кредитной политики в сентябре, поскольку последние статданные по инфляции подтверждают ее продолжающееся ослабление. Вероятность того, что ставка будет опущена на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании оценивается рынком в 74,5%, по данным CME FedWatch.

В то же время ожидания, что ставка будет снижена сразу на 50 б.п. на предстоящем заседании, уменьшились после публикации позитивных статданных. Теперь такие шансы оцениваются в 25,5% против 55% неделей ранее, отмечает Market Watch.

Рынок практически проигнорировал слабые данные о промпроизводстве США за прошлый месяц, также опубликованные в четверг. Объем промышленного производства в Штатах в июле упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с января, сообщила ФРС.

Акции Walmart Inc. (SPB: WMT) подорожали на 6,6% по итогам торгов. Крупнейшая в стране компания розничной торговли сократила чистую прибыль во втором квартале 2025 финансового года на 43%, однако скорректированный показатель оказался лучше ожиданий экспертов. Walmart также улучшила прогнозы на весь текущий фингод.

Бумаги Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) выросли в цене на 6,8%. Американский производитель сетевого оборудования зафиксировал скорректированную прибыль и выручку лучше прогнозов рынка в минувшем квартале, отметив высокий спрос на ИИ-решения. Кроме того, компания объявила о реорганизации бизнеса, включающей сокращение штата сотрудников на 7%. Она также спишет стоимость активов на $1 млрд.

Стоимость акций Nike Inc. (SPB: NKE) поднялась на 5,1% на информации, что Pershing Square Capital Management, управляющая компания инвестора-миллиардера Билла Акмана, владеет 3 млн акций производителя спортивных товаров.

В числе лидеров роста среди компонентов Dow Jones, помимо Walmart, Cisco и Nike, оказались бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+4,4%), а также Boeing Co. (SPB: BA) (+4,7%).

Капитализация производителя сельскохозяйственного оборудования Deere & Co. (SPB: DE) увеличилась на 6,3%. Квартальные прибыль и выручка компании превзошли ожидания экспертов.

ADR китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. прибавили в цене 0,1%, несмотря на слабую квартальную отчетность компании. Alibaba сократила чистую прибыль в первом финансовом квартале и увеличила выручку, при этом оба показателя оказались хуже ожиданий аналитиков.

ADR китайского интернет-ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD), отчетность которого превзошла прогнозы рынка, подорожали на 4,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг поднялся на 554,67 пункта (1,39%) и составил 40563,06 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 88,01 пункта (1,61%) - до 5543,22 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 401,89 пункта (2,34%) и составил 17594,5 пункта.

Азиатские фондовые индексы растут в пятницу вслед за Уолл-стрит.

Сильные статданные по розничным продажам в США, опубликованные накануне, подтвердили устойчивость американской экономики и развеяли опасения рецессии в Штатах, пишет Market Watch.

Инвесторы уверены, что Федеральная резервная система приступит к смягчению денежно-кредитной политики в сентябре, поскольку июльский отчет по инфляции, обнародованный ранее на этой неделе, подтвердил ее продолжающееся ослабление. Вероятность того, что ставка будет опущена на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, оценивается рынком в 74,5%, по данным CME FedWatch.

Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 3,2% на торгах в пятницу вслед за подъемом котировок акций IT-компаний.

Стоимость бумаг Disco Corp. выросла на 5,9%, Tokyo Electron - на 3,8%, SoftBank Group - на 2,4%. Уверенное повышение также демонстрируют котировки акций Mitsubishi UFJ Financial (+3,5%), Toyota Motor (+2,8%), Fast Retailing (+5,6%).

Значение китайского фондового индекса Shanghai Composite увеличилось на 0,1% в ходе торгов, гонконгского Hang Seng - почти на 2%.

В числе лидеров роста в материковом Китае - бумаги Zhongji Innolight (+4,1%), Eoptolink Technology (+3,8%), Seres Group (+5,8%), Foxconn Industrial (+2,3%).

В Гонконге уверенный рост (+8,1%) демонстрируют акции интернет-ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD), отчетность которого за минувший квартал оказалась сильнее прогнозов рынка.

Капитализация производителя спортивных товаров Li Ning увеличилась на 1,1%, несмотря на слабые результаты компании за первое полугодии. Чистая прибыль Li Ning снизилась на 8% при 2%-ном повышении выручки, что связано как с общим ослаблением потребительского спроса, так и с ростом расходов компании.

Акции JD Logistics подскочили в цене на 18,6% в ходе торгов в Гонконге, бумаги China Unicom подорожали на 3,8%, Sands China (SPB: 1928) - на 5,1%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 1,9%. Акции Samsung Electronics подорожали на 2,9%, SK Hynix - на 7,1%, Hyundai Motor - на 5,4%, Kia Corp. - на 3,5%. Бумаги LG Energy Solution теряют в цене 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 1,1% в ходе торгов. Стоимость акций Commonwealth Bank выросла на 1,9%, BHP Group - на 1,6%, Woodside Energy - на 2,3%.

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю ростом.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $80,72 за баррель, что на $0,32 (0,39%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,28 (1,6%), до $81,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,42 (0,45%), до $77,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,18 (1,5%), до $78,16 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,2%.

Поддержку нефтяному рынку оказывают сигналы относительно устойчивости экономики США, а также сохраняющиеся опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом сдерживающим фактором являются свидетельства спада активности в Китае, усиливающие беспокойство трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть.

Достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа может ослабить напряженность в регионе, отмечает главный аналитик брокерской компании XS.com Самер Хасн. "Отсутствие прорыва в переговорах откроет дверь для дальнейшего усиления напряженности в регионе по нескольким фронтам", - добавляет эксперт, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Ливанское движение "Хезболла" не будет наносить удар по Израилю в ответ на убийство одного из своих командиров, пока в Дохе идут переговоры по сектору Газа, сообщает The Washington Post cо ссылкой на информированный источник.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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