.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем перед выходными и на фоне падающей нефти
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июле составила 1,14%
Рост потребительских цен в июле ускорился до 1,14% после повышения до 0,64% в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,13% после 8,59% месяцем ранее. Рост цен в июле совпал с прогнозами аналитиков
 
Медиарейтинг банков за июль 2024 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июль 2024 года. В июле 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в...
 
В РФ подготовили главный нацпроект по развитию экономики
В правительстве доработали план по обеспечению устойчивого развития и экономического суверенитета - нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", выяснили "Ведомости". Он структурирован по восьми направлениям: малый и средний бизнес, финрынок,...
 
В отели разрешат заселяться по водительскому удостоверению
В следующем году заселяться в гостиницы можно будет по водительскому удостоверению, загранпаспорту и электронной форме паспорта в ЕПГУ. Минэкономразвития доработало проект постановления, расширяющий перечень документов, по которым можно попасть в...
 
16 августа 2024 года 15:30

Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем перед выходными и на фоне падающей нефти

Москва. 16 августа. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в пятницу, рубль дешевеет перед выходными и на фоне активно падающей нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,039 руб., что на 5,7 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 19 копеек, до 88,27 руб./$1, контракт EURRUBF снизился на 34 копейки, до 96,78 руб./EUR1.

Ценовые ожидания предприятий РФ в августе "немного увеличились" по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в комментарии Банка России. В июле этот показатель был практически неизменным после роста в июне.

Сейчас ценовые ожидания бизнеса находятся выше средних значений за 2023 г., а также за 2017-2019 гг., когда инфляция была вблизи цели, отмечает ЦБ.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, который Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 13 сентября. Оценка инфляционных ожиданий населения РФ в августе будет опубликована на следующей неделе, в июле они, согласно опросу "инФОМ", выросли до 12,4% с 11,9%.

"В четверг биржевой курс юаня попытался продолжить откат, но неуспешно: на фоне объемных продаж начала торгов курс китайской валюты опускался ниже 11,9 руб., к уровням конца прошлой недели, но с обеда, по мере ослабления давления продавцов, вновь начал тяготеть к 12 руб., чуть ниже которых и завершил вчерашнюю торговую сессию, прибавив 4 копейки. В целом, учитывая сужение за среду-четверг дисконта между российским и мировыми рынками по курсу юаня к доллару (вернулся к 3,8%, тогда как в начале недели достигал 7-8%), валютный рынок постепенно адаптируется к новым, более жестким вводным по трансграничным переводам со стороны ряда китайских банков. (...) Сегодня, учитывая фактор конца недели, повышенную волатильность последних дней и относительную отдаленность налогового периода (налоги платятся 28 августа), жду относительно спокойного, по меркам этой недели, дня на валютном рынке. Актуальным на сегодня, как и вчера, по юаню может остаться диапазон 11,85-12,05 руб., завершение недели ждем ближе к его верхней границе", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Цены на нефть ускорили снижение днем в пятницу.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск снизились на 2,6%, до $78,93 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к указанному времени на 2,9%, до $75,9 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 1,5% на сильных статданных из США, указавших на рост розничных продаж в стране в июле на 1% относительно предыдущего месяца, максимальными темпами с января 2023 года. Кроме того, число первичных заявок на пособия по безработице в стране на прошлой неделе неожиданно уменьшилось на 7 тыс., что подтверждает устойчивость рынка труда.

Тем временем аналитики продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль начал переговоры в Дохе с международными посредниками об условиях перемирия в Газе, при этом западные СМИ пишут, что ливанское движение "Хезболла" не будет наносить удар по Израилю во время переговоров.

Негативным фактором для нефтяных котировок остается статистика из Китая, указавшая на сокращение объемов нефтепереработки в прошлом месяце на фоне слабого спроса на топливо.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 августа 2024 года 19:47
Рынок акций РФ по итогам торгов в пятницу снизился на 0,4-0,5% под давлением упавшей нефти
Москва. 16 августа. Рынок акций РФ по итогам торгов в пятницу снизился на 0,4-0,5% под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, заметного падения цен на нефть, а также ряда внутренних негативных факторов, в том числе опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России для борьбы с инфляцией.    читать дальше
.
16 августа 2024 года 19:31
Рубль в пятницу опустился в паре с юанем перед выходными днями и на фоне дешевеющей нефти
Москва. 16 августа. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подешевел перед выходными днями и на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,0685 руб., что на 8,65 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
16 августа 2024 года 19:00
Цены евробондов РФ по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на укрепление UST
Москва. 16 августа. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для других бумаг расширились.    читать дальше
.
16 августа 2024 года 18:38
Рынок ОФЗ перейдет к консолидации на следующей неделе - ПСБ
Рынок рублевых гособлигаций перейдет к консолидации на следующей неделе в ожидании новой порции данных по инфляции, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Позитив на рынке ОФЗ продлился относительно недолго - практически весь рост котировок госбумаг, наблюдаемый в начале августа, был нивелирован...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 17:55
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги в диапазоне 2800-2900п на следующей неделе - ПСБ
Индекс Мосбиржи на следующе неделе, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 2800-2900 пунктов, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Причин для сильного движение вверх или вниз на данный момент нет. Вероятно, этот диапазон будет актуален до конца августа. Ближе к заседанию ЦБ РФ у...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 17:16
Акции ТКС Холдинга, Норникеля и Ренессанс Страхования будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции МКПАО "ТКС Холдинг", ГМК "Норильский никель" и ПАО "Группа "Ренессанс Страхование" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. "ТКС Холдинг" 20 августа опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал. В отчете повышенное внимание стоит уделить...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 16:46
Сохранение ставки ЦБР на уровне 18% в сентябре пока остается базовым прогнозом - "Астра Управление активами"
"Астра Управление активами" пока не меняет базовый прогноз сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 18% годовых по итогам заседания в сентябре текущего года, при этом баланс рисков для такого прогноза может меняться, сообщается в материале директора по инвестициям Дмитрия Полевого. "ЦБ РФ...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 15:55
Позитивные результаты отчетов Walmart и Deere & Co. уже отражены в ценах их акций - инвестбанк "Синара"
Позитивные результаты отчетностей Walmart Inc. и Deere & Co., скорее всего, уже отражены в уровнях котировок акций эмитентов, считают аналитики инвестиционного "банка Синара" "Акции Walmart подскочили на 7% после публикации результатов за второй квартал 2025 финансового года (ф.г.). Выручка...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 15:21
Ориентир движения S&P 500 на пятницу - диапазон 5500-5600п - Freedom Finance Global
Торговая сессия американского фондового рынка в пятницу, скорее всего, пройдет в спокойном ключе, баланс рисков положительный, ориентир движения индекса S&P 500 - диапазон 5500-5600 пунктов, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова. "S&P 500 продолжил уверенное...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 14:42
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Совкомфлота
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций "Совкомфлота", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "Эмитент отчитался за второй квартал 2024 года. Результаты ожидаемо снизились из-за негативного влияния февральских санкций. Долговая нагрузка остается...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 14:09
Рынок акций РФ останется в условиях рисков развития снижения на следующей неделе - "Велес Капитал"
Российский фондовый рынок на следующей неделе останется в условиях рисков развития нисходящего движения из-за отсутствия фундаментальных факторов для разворота наверх в контексте высоких процентных ставок и геополитической напряженности, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал"...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 13:35
Софтлайн - "история роста" в долгосрочной перспективе - ПСБ
Акции "Софтлайна" являются "историей роста" в долгосрочной перспективе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Компания представила финансовые результаты за II квартал 2024 года. Эмитент продолжает демонстрировать уверенный рост, оставаясь бенефициаром импортозамещения ПО и сопутствующих услуг...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 13:04
"БКС МИ" в целом сохраняет позитивную оценку бумаг X5
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") в целом сохраняет позитивную оценку перспектив котировок бумаг X5 Retail Group, говорится в комментарии аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова. "Хороший рост выручки положительно сказался на EBITDA и чистой прибыли эмитента во 2К24. Торги приостановлены, однако...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 12:34
"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Applied Materials на уровне $230
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций Applied Materials на уровне $230 за штуку и рейтинг "покупать" для них, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 12:02
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Совкомфлота
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Совкомфлота", сообщается в материале аналитиков брокера. "Покупать бумаги не рекомендуем, так как, по нашим оценкам, пик финансовых результатов морского перевозчика уже пройден", - указывают эксперты. "Оператор морских перевозок...    читать дальше
.
Страница 1 из 2
.
1
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.