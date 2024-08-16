Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем перед выходными и на фоне падающей нефти

Москва. 16 августа. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в пятницу, рубль дешевеет перед выходными и на фоне активно падающей нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,039 руб., что на 5,7 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 19 копеек, до 88,27 руб./$1, контракт EURRUBF снизился на 34 копейки, до 96,78 руб./EUR1.

Ценовые ожидания предприятий РФ в августе "немного увеличились" по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в комментарии Банка России. В июле этот показатель был практически неизменным после роста в июне.

Сейчас ценовые ожидания бизнеса находятся выше средних значений за 2023 г., а также за 2017-2019 гг., когда инфляция была вблизи цели, отмечает ЦБ.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, который Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 13 сентября. Оценка инфляционных ожиданий населения РФ в августе будет опубликована на следующей неделе, в июле они, согласно опросу "инФОМ", выросли до 12,4% с 11,9%.

"В четверг биржевой курс юаня попытался продолжить откат, но неуспешно: на фоне объемных продаж начала торгов курс китайской валюты опускался ниже 11,9 руб., к уровням конца прошлой недели, но с обеда, по мере ослабления давления продавцов, вновь начал тяготеть к 12 руб., чуть ниже которых и завершил вчерашнюю торговую сессию, прибавив 4 копейки. В целом, учитывая сужение за среду-четверг дисконта между российским и мировыми рынками по курсу юаня к доллару (вернулся к 3,8%, тогда как в начале недели достигал 7-8%), валютный рынок постепенно адаптируется к новым, более жестким вводным по трансграничным переводам со стороны ряда китайских банков. (...) Сегодня, учитывая фактор конца недели, повышенную волатильность последних дней и относительную отдаленность налогового периода (налоги платятся 28 августа), жду относительно спокойного, по меркам этой недели, дня на валютном рынке. Актуальным на сегодня, как и вчера, по юаню может остаться диапазон 11,85-12,05 руб., завершение недели ждем ближе к его верхней границе", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Цены на нефть ускорили снижение днем в пятницу.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск снизились на 2,6%, до $78,93 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к указанному времени на 2,9%, до $75,9 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 1,5% на сильных статданных из США, указавших на рост розничных продаж в стране в июле на 1% относительно предыдущего месяца, максимальными темпами с января 2023 года. Кроме того, число первичных заявок на пособия по безработице в стране на прошлой неделе неожиданно уменьшилось на 7 тыс., что подтверждает устойчивость рынка труда.

Тем временем аналитики продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль начал переговоры в Дохе с международными посредниками об условиях перемирия в Газе, при этом западные СМИ пишут, что ливанское движение "Хезболла" не будет наносить удар по Израилю во время переговоров.

Негативным фактором для нефтяных котировок остается статистика из Китая, указавшая на сокращение объемов нефтепереработки в прошлом месяце на фоне слабого спроса на топливо.