Позитивные результаты отчетов Walmart и Deere & Co. уже отражены в ценах их акций - инвестбанк "Синара"

Позитивные результаты отчетностей Walmart Inc. и Deere & Co., скорее всего, уже отражены в уровнях котировок акций эмитентов, считают аналитики инвестиционного "банка Синара"

"Акции Walmart подскочили на 7% после публикации результатов за второй квартал 2025 финансового года (ф.г.). Выручка увеличилась до $169,3 млрд, превзойдя консенсус-прогноз в $168,52 млрд. Прибыль на акцию составила $0,67, превысив оценку аналитиков в $0,64. Одним из драйверов роста стали сегмент международных онлайн-продаж, прибавивший 21% г/г. Компания повысила прогноз на 2025 ф.г., ожидая прибыль на акцию в диапазоне от $2,35 до $2,43, что соответствует текущим оценкам рынка. Мы считаем, что отчетность уже отражена в стоимости бумаг", - указывают эксперты.

"Deere & Co. сообщила о прибыли на акцию в третьем квартале 2024 ф.г. в размере $6,29, превысившей прогноз аналитиков в $5,70. Выручка составила $11,39 млрд - также лучше ожиданий ($10,95 млрд). Компания сохранила прогноз чистой прибыли на весь год на уровне около $7 млрд. На наш взгляд, повышение цены акций в четверг уже отразило позитивные результаты", - отмечают в инвестбанке.

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