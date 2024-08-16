Ориентир движения S&P 500 на пятницу - диапазон 5500-5600п - Freedom Finance Global

Торговая сессия американского фондового рынка в пятницу, скорее всего, пройдет в спокойном ключе, баланс рисков положительный, ориентир движения индекса S&P 500 - диапазон 5500-5600 пунктов, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова.

"S&P 500 продолжил уверенное восхождение, компенсировав все потери с начала августа. Сессия в четверг завершилась намного выше 50-дневной скользящей средней - в зоне сопротивления 5540-5560 пунктов, которую мы выделяли ранее. С учетом произошедших изменений в технической картине констатируем, что баланс рисков уверенно сместился в сторону "быков". Индекс широкого рынка находится выше всех ключевых скользящих средних и наклонных линий сопротивления, а RSI пока не указывает на перекупленность. Тем не менее в краткосрочной перспективе не исключаем временную остановку роста, принимая во внимание ралли последних торговых дней", - пишет эксперт.

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