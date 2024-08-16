"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Совкомфлота

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций "Совкомфлота", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент отчитался за второй квартал 2024 года. Результаты ожидаемо снизились из-за негативного влияния февральских санкций. Долговая нагрузка остается невысокой: на конец 2К24чистый долг близок к нулю при остатках денежных средств в $1,5 млрд. Эта сумма учитывает оставшиеся дивиденды за 2023 год (примерно $300 млн), которые еще не были выплачены на дату отчетности. Ранее менеджмент компании допускал выплату промежуточных дивидендов за 1П24, решение может быть принято осенью. Считаем, что существенный запас денежных средств и низкая долговая нагрузка позволяют рассмотреть эту опцию - при выплате 50% от скорр. ЧП дивдоходность может составить 6,5%", - указывают эксперты.

"Мы считаем, что компания прошла пик финансовых результатов - в текущем году EBITDA может снизиться на 25-30% на фоне эффекта высокой базы и спотовых ставок в 2023 году, перехода на долгосрочные контракты, а также роста санкционного давления. Сохраняем осторожный взгляд на акции "Совкомфлота", который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 25 равным 3,1x", - пишут аналитики телеграм-канала в обзоре.

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