Софтлайн - "история роста" в долгосрочной перспективе - ПСБ

Акции "Софтлайна" являются "историей роста" в долгосрочной перспективе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Компания представила финансовые результаты за II квартал 2024 года. Эмитент продолжает демонстрировать уверенный рост, оставаясь бенефициаром импортозамещения ПО и сопутствующих услуг на российском рынке (рост оборота в 2023 году также составлял около 30%). Позитивной динамике продаж способствуют расширение линейки продуктов, а также фокус на экосистемном подоходе. Компания нарастила долю собственных решений в обороте до 29% (против 23% во 2К23), среди которых 90% занимают услуги и облачные решения. Этому поспособствовала и агрессивная M&A-стратегия (четыре сделки за полгода), - отмечают эксперты. - Изменение структуры оборота повлияло на рост маржинальности бизнеса. Рентабельность по скорр. EBITDA (как процент от валовой прибыли) составила во II квартале 20,4%. Однако чистая прибыль за 2К24 оказалась отрицательной из-за роста долговой нагрузки (в том числе из-за сделок слияний и поглощений), которая тем не менее осталась на комфортном уровне".

"Наше мнение: "Софтлайн" - история роста в долгосрочной перспективе. Мы считаем прогнозы компании по увеличению оборота до 110 млрд руб. за 2024 год (+20% г/г) или на 135 млрд руб. (+48% г/г) в случае успешных сделок M&A вполне реалистичными. Позитива добавляют планы по выплате дивидендов за 2024 год в объеме не менее 1 млрд руб. или 25% чистой прибыли (минимум 3 руб. на акцию, дивдоходность, исходя из текущей цены, небольшая - 2%, но будет расти вместе с ростом компании). В то же время сдерживающим фактором для бумаг может выступить приобретение бонусных акций участниками обмена GDR Noventiq на акции ПАО "Софтлайн" (сбор оферт с 14 августа до 7 октября). Мы будем наблюдать за ситуацией для уточнения прогнозов", - пишут аналитики банка в обзоре.

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