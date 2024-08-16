"БКС МИ" в целом сохраняет позитивную оценку бумаг X5

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") в целом сохраняет позитивную оценку перспектив котировок бумаг X5 Retail Group, говорится в комментарии аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Хороший рост выручки положительно сказался на EBITDA и чистой прибыли эмитента во 2К24. Торги приостановлены, однако мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу: оценка по мультипликатору EV/EBITDA на 2024п в 4,2х привлекательная с учетом хороших результатов за 2К24 и нашего прогноза по дивиденду (доходность - 5-20%) после перевода владения бизнесом в РФ", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.