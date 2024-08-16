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16 августа 2024 года 12:34
"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Applied Materials на уровне $230
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций Applied Materials на уровне $230 за штуку и рейтинг "покупать" для них, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев, представил позитивный отчет за третий квартал 2024 финансового года с окончанием 28 июля. Руководство Applied Materials озвучило неплохой прогноз на четвертый финквартал, в котором планирует заработать $2-2,36 на акцию (рост примерно на 3% г/г по центральной точке диапазона) при выручке $6,93 млрд плюс/минус $400 млн (рост на те же 3% г/г). Между тем ожидания аналитиков в среднем немного ниже и составляют $6,92 млрд для выручки и $2,14 для EPS. Как отметил глава компании, продолжающаяся в мире гонка за лидерством в сфере ИИ поддерживает спрос на решения эмитента, и это позволяет рассчитывать на опережающий рост ее бизнеса в долгосрочной перспективе", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-APPLIED/MATERIALS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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