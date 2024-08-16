Рубль при открытии торгов слегка подрастает в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 16 августа. Китайский юань понижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль слегка укрепляется перед выходными днями.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,973 руб. (-0,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,11 коп. выше уровня действующего официального курса.

"В четверг биржевой курс юаня попытался продолжить откат, но неуспешно: на фоне объемных продаж начала торгов курс китайской валюты опускался ниже 11,9 руб., к уровням конца прошлой недели, но с обеда, по мере ослабления давления продавцов, вновь начал тяготеть к 12 руб., чуть ниже которых и завершил вчерашнюю торговую сессию четверга, прибавив 4 копейки. В целом, учитывая сужение за среду-четверг дисконта между российским и мировыми рынками по курсу юаня к доллару (вернулся к 3,8%, тогда как в начале недели достигал 7-8%), валютный рынок постепенно адаптируется к новым, более жестким вводным по трансграничным переводам со стороны ряда китайских банков. (. . .) Сегодня, учитывая фактор конца недели, повышенную волатильность последних дней и относительную отдаленность налогового периода (налоги платятся 28 августа), жду относительно спокойного, по меркам этой недели, дня на валютном рынке. Актуальным на сегодня, как и вчера, по юаню может остаться диапазон 11,85-12,05 руб., завершение недели ждем ближе к его верхней границе", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю ростом.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $80,83 за баррель, что на 0,26% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,35%, до $77,86 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,2%.

Поддержку нефтяному рынку оказывают сигналы относительно устойчивости экономики США, а также сохраняющиеся опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом сдерживающим фактором являются свидетельства спада активности в Китае, усиливающие беспокойство трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть.

Ливанское движение "Хезболла" не будет наносить удар по Израилю в ответ на убийство одного из своих командиров, пока в Дохе идут переговоры по сектору Газа, сообщает The Washington Post cо ссылкой на информированный источник.