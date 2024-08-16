Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций JD.com до $52

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций JD.com Inc. с $49 до $52 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика Романа Лукьянчикова.

"Компания отчиталась за второй квартал прибылью заметно лучше средних ожиданий рынка. Выручка в соответствии с консенсусом выросла на 1,2% г/г, до 291,4 млрд юаней ($40,1 млрд). Чистая прибыль составила 12,6 млрд юаней ($1,7 млрд) при средних прогнозах на уровне 7,99 млрд юаней. Менеджмент эмитента сохранил уверенность в устойчивом росте результатов в будущем. CEO компании отметила, что усилия руководства по развитию экосистемы позволили увеличить число пользователей и их вовлеченность, а также заявила о сохранении фокуса на ценовую конкурентоспособность для роста в последующие годы", - указывает эксперт.

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