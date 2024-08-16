Рубль завершит торги недели около уровня 12 руб. за юань - ПСБ

Курс пары юань/рубль, вероятно, останется в диапазоне 11,85-12,05 руб. за юань в пятницу с завершением недели ближе к его верхней границе, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"В целом, учитывая сужение за среду-четверг дисконта между российским и мировыми рынками по курсу юаня к доллару (вернулся к 3,8%, тогда как в начале недели достигал 7-8%), валютный рынок постепенно адаптируется к новым более жестким вводным по трансграничным переводам со стороны ряда китайских банков - продажи валюты экспортерами и Банком России насыщению предложением. Подтверждает это и более сильное снижение внебиржевого курса доллара, в четверг потерявшего около 1%, хотя курс юаня к доллару на FOREX, напротив, ослаб, - указывает эксперт в обзоре. - В пятницу, учитывая фактор конца недели, повышенную волатильность последних дней и относительную отдаленность налогового периода (налоги платятся 28 августа), жду относительно спокойного (по меркам текущей недели) дня на валютном рынке. Актуальным, как и в четверг, по юаню может остаться диапазон 11,85-12,05 руб., завершение недели ждем ближе к его верхней границе".

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