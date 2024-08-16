Индекс Мосбиржи может показать небольшой рост в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может показать рост на торгах в пятницу, но по-прежнему останется в диапазоне 2800-2900 пунктов, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Учитывая низкие объемы торгов, падение рынка в предыдущие два дня и последний торговый день недели склонны ждать небольшого восстановления индекса", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.