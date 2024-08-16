Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 16 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала; сдерживающим фактором выступят сохраняющиеся опасения относительно возможного дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях для борьбы с инфляцией, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Опубликованные очередные данные по инфляции в России пока не демонстрируют ее замедление - по данным на 12 августа она составила 9,1% в годовом выражении. Как сообщил в среду Росстат, инфляция в России за неделю с 6 по 12 августа составила 0,05% после 0,00% с 30 июля по 5 августа, 0,08% с 23 по 29 июля, 0,11% с 16 по 22 июля.

Американские фондовые индексы уверенно выросли в четверг, S&P 500 и Nasdaq завершили в плюсе шестую сессию подряд. S&P 500 полностью отыграл потери, понесенные в начале августа. Сильные данные о динамике розничных продаж в США, опубликованные министерством торговли, развеяли опасения рецессии, которые спровоцировали обвал рынка акций в начале прошлой недели.

Розничные продажи в Штатах в июле увеличились на 1% относительно предыдущего месяца, максимальными темпами с января 2023 года, сообщил в четверг Минторг. Тем временем число новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе неожиданно уменьшилось на 7 тыс., до 227 тыс., что подтверждает устойчивость рынка труда. При этом рынок практически проигнорировал слабые данные о промпроизводстве США за прошлый месяц, также опубликованные в четверг. Объем промышленного производства в Штатах в июле упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с января, сообщила ФРС.

Инвесторы уверены, что Федеральная резервная система приступит к смягчению денежно-кредитной политики в сентябре, поскольку последние статданные по инфляции подтверждают ее продолжающееся ослабление. Вероятность того, что ставка будет опущена на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании оценивается рынком в 74,5%, по данным CME FedWatch. В то же время ожидания, что ставка будет снижена сразу на 50 базисных пунктов на предстоящем заседании, уменьшились после публикации позитивных статданных. Теперь такие шансы оцениваются в 25,5% против 55% неделей ранее.

Азиатские фондовые индексы также растут в пятницу вслед за Уолл-стрит. Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 3,6% вслед за подъемом котировок акций IT-компаний. Значение китайского фондового индекса Shanghai Composite увеличилось на 0,1% в ходе торгов, гонконгского Hang Seng - почти на 2%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 1,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,1% в ходе торгов.

Вместе с тем цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю ростом. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:15 мск составила $80,84 за баррель, что на 0,25% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 1,6%, до $81,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,36%, до $77,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,5%, до $78,16 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,2%. Поддержку нефтяному рынку оказывают сигналы относительно устойчивости экономики США, а также сохраняющиеся опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом сдерживающим фактором являются свидетельства спада активности в Китае, усиливающие беспокойство трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть.

Достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа может ослабить напряженность в регионе, отмечает главный аналитик брокерской компании XS.com Самер Хасн. "Отсутствие прорыва в переговорах откроет дверь для дальнейшего усиления напряженности в регионе по нескольким фронтам", - добавляет эксперт. Ливанское движение "Хезболла" не будет наносить удар по Израилю в ответ на убийство одного из своих командиров, пока в Дохе идут переговоры по сектору Газа, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированный источник.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 15 августа снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,51 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,03 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос на 0,12% (в основном за счет заметного повышения котировок облигаций "ДОМ.РФ-001P-12R", вернувшихся на прежние уровни после падения днем ранее) и составил 104,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,15%, поднявшись до 917,14 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-12" (+3,8%), "Газпром капитал БО-04" (+0,5%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Новотранс-001Р-03" (-0,6%), "РЖД-32" (-0,55%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,52%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ДОМ.РФ" завершило размещение облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 13 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18,5% годовых. Срок обращения выпуска - 1,3 года (487 дней). По займу предусмотрен один купонный период, завершение которого совпадает с датой погашения (15 декабря 2025 года).

ООО "С-принт" (Челябинск) завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Бумаги на 37,5 млн рублей (25% займа) приобрел МСП банк, выступив якорным инвестором. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 23% годовых до погашения. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала в даты завершения 15-20-го купонов. Предусмотрена также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 12-го купона. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 2 млрд рублей.

ПАО "НоваБев групп" (MOEX: BELU) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 4 млрд рублей на уровне 140 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ + премия, с фиксацией значения ключевой ставки на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа. Техразмещение запланировано на 20 августа.

АО "Мособлэнерго" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску 5-летних облигаций серии 001P-01 с офертой через 3 года объемом 3,5 млрд рублей на уровне 140 базисных пунктов. Купоны ежемесячные, определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа. Техразмещение запланировано на 20 августа. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 30 млрд рублей, зарегистрированной МосБиржей в декабре 2023 года.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 68-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 24,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в дату начала соответствующего купона, плюс 6,25% годовых. Купоны выплачиваются ежемесячно.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило порядок определения ставок 13-18-го купонов выпуска облигаций серии 001Р-07 и 16-го купона бондов серии 001Р-02. Их ставки будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2,5% годовых. Выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 6,3 млрд рублей компания разместила в августе 2021 года по ставке 9,8% годовых. Десятилетний выпуск серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей был размещен в марте 2017 года по ставке 12,75% годовых. 29 августа по обоим выпускам предстоит исполнение оферт.

ХКФ банк (работает под брендом Хоум банк) выкупил в рамках оферты 4 млн 644 тыс. 625 облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк приобрел 92,89% займа. Пятилетний выпуск на 5 млрд рублей был размещен в феврале 2021 года по ставке квартального купона 6,85% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты через год - 18,5% годовых.

ООО "Транс-Миссия" (агрегатор сервиса "Таксовичкоф") приобрело по оферте 1 тыс. 136 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала или 1,42% эмиссии. Выпуск 4-летних бондов объемом 80 млн рублей был размещен в феврале 2022 года. Ставки 1-30-го ежемесячных купонов составили 16% годовых. Ставки 31-48-го купонов установлены на уровне 22,75% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: с 32-го по 44-й купоны будет погашено по 2% от номинала, еще 3% - в даты окончания 45-47-го купонов и 65% - в дату завершения 48-го купона.