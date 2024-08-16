Инфляционный тренд пока складывается не в пользу ОФЗ-ПД - ПСБ

Инфляционный тренд пока складывается не в пользу ОФЗ-ПД, время для устойчивого разворота рынка вверх еще не подошло, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Отыгрывая негативные данные по недельной инфляции, опубликованные в среду, рынок ОФЗ в четверг заметно скорректировался, прервав четырехдневную консолидацию на максимумах с конца июня. В результате, констатирует эксперт, доходность индекса RGBI в четверг выросла на 24 б.п. (до 15,95% годовых).

"По-прежнему считаем, что время для устойчивого разворота рынка вверх пока не подошло - инфляционный тренд пока складывается не в пользу прогноза ЦБ РФ (7,8% по итогам сентября при 9,1% в первой половине августа), что повышает риск дополнительного подъема ключевой ставки до конца 2024 года. Минфин же при первой возможности переходит к размещению ОФЗ-ПД вместо флоатеров, что создает дополнительное давление на рынок. Рекомендуем сохранять позицию во флоатерах с фокусом на короткие (до 2-2,5 лет) корпоративные выпуски с рейтингом "ААА/АА", - указывает Грицкевич в материале.

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