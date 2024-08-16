Вероятен среднесрочный рост цены акций Cisco - инвестбанк "Синара"

Вероятен рост котировок акций Cisco Systems Inc. в среднесрочной перспективе, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Компания опубликовала результаты за четвертый квартал 2024 финансового года. Выручка снизилась на 10% г/г (до $13,60 млрд), превысив прогноз в $13,53 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,87, также превзойдя ожидания ($0,85). В текущем квартале эмитент ориентируется на прибыль в диапазоне $0,86-0,88, что чуть выше оценки в $0,85. Объявлено и о реорганизации и сокращении штата на 7%. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе бумаги продолжат расти в стоимости", - пишут эксперты в комментарии.

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