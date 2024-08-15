.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в четверг опустился в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста на предыдущих торгах
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июле составила 1,14%
Рост потребительских цен в июле ускорился до 1,14% после повышения до 0,64% в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,13% после 8,59% месяцем ранее. Рост цен в июле совпал с прогнозами аналитиков
 
Медиарейтинг банков за июль 2024 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июль 2024 года. В июле 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в...
 
В РФ подготовили главный нацпроект по развитию экономики
В правительстве доработали план по обеспечению устойчивого развития и экономического суверенитета - нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", выяснили "Ведомости". Он структурирован по восьми направлениям: малый и средний бизнес, финрынок,...
 
В отели разрешат заселяться по водительскому удостоверению
В следующем году заселяться в гостиницы можно будет по водительскому удостоверению, загранпаспорту и электронной форме паспорта в ЕПГУ. Минэкономразвития доработало проект постановления, расширяющий перечень документов, по которым можно попасть в...
 
15 августа 2024 года 19:29

Рубль в четверг опустился в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста на предыдущих торгах

Москва. 15 августа. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль понизился в рамках коррекции после сильного роста по итогам предыдущей сессии. Курс юаня в 19:00 мск составил 11,982 руб., что на 4,2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 августа на 1,2095 рубля, до 88,796 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,9907 рубля, до 98,3232 руб./EUR1.

Доля платежей в российских рублях при оплате внешнеторговых операций РФ в июне выросла до рекордных 43,0%, превысив прежний максимум, зафиксированный в марте (42,7%), следует из предварительных данных о валютной структуре расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

В том числе доля платежей в рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг, которая в апреле впервые превысила 40%-ный уровень (41,2%), в мае выросла до 41,8%, в июне обновила рекорд - 42,9%.

Доля платежей в рублях за российский экспорт в июне увеличилась до 43,0% после 40,4% в апреле и 37,2% в мае. Рекордно высокой была доля рублевых платежей в марте - 44,7%, когда был превзойден прежний максимальный уровень, зафиксированный в июне 2023 года - 43,6%.

С учетом предварительных данных ЦБ РФ о показателях внешней торговли товарами и услугами, объем импорта товаров и услуг РФ во втором квартале 2024 года увеличился по сравнению с первым кварталом на 6,5%, до $90,1 млрд, а оплаченных рублями - на 24,5%, до $37,8 млрд.

Объем экспорта товаров и услуг РФ во втором квартале вырос по сравнению с первым кварталом на 3,8%, до $115,3 млрд, оплаченных рублями - на 4,5%, до $46,3 млрд.

ЦБ РФ неоднократно отмечал, что курс рубля в условиях действия валютных ограничений определяется в большей степени балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложения иностранной валюты со стороны экспортеров.

"Рубль остается под давлением нарушения равновесия валютного рынка. Разбалансировка происходит с двух сторон. Спрос на иностранную валюту способен продолжать восстанавливаться, в том числе со стороны нерезидентов, которые уходят с Мосбиржи из-за санкций. Предложение валюты в то же время остается на относительно низком уровне как из-за существенного смягчения нормы репатриации экспортной выручки, так и сокращения экспорта в количественно выражении из-за санкций и геополитики", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Инфляция в РФ с 6 по 12 августа составила 0,05% после 0,00% с 30 июля по 5 августа, 0,08% с 23 по 29 июля, 0,11% с 16 по 22 июля, также 0,11% с 9 по 15 июля, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 12 августа составил 0,05%, с начала года - 5,11%.

Из данных за 12 дней августа этого и прошлого годов следует, что на 12 августа годовая инфляция замедлилась до 9,10% с 9,13% на конец июля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,06%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь август 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 12 августа на уровне 9,07%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2024 году составляет 6,8% (вырос с 6,3% на начало июля).

ЦБ в среду опубликовал традиционный комментарий о динамике потребительских цен, в котором в укороченном виде воспроизвел одну из ключевых фраз заявления по итогам совета директоров от 26 июля. Тогда регулятор, повышая ключевую ставку на 2 п.п., до 18%, и одновременно анонсируя возможность дальнейшего повышения в перспективе, заявил: "Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели - существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее".

В комментарии от 14 августа ЦБ констатирует, что устойчивое инфляционное давление в июле оставалось на повышенном уровне и практически не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем, и добавляет: "Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий".

Наиболее вероятно сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 18% годовых по итогам заседания в сентябре 2024 года, второй по вероятности сценарий - ее повышение до 19% годовых, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Ситуация с инфляцией развивается в рамках прогноза или даже чуть лучше, но праздновать победу, кажется, рано. Пока интрига к сентябрьскому решению Банка России сохраняется. Наиболее вероятным для нас остается решение сохранить ключевую ставку на уровне 18% годовых в сентябре 2024 года, второй по вероятности сценарий - повышение ее до 19% годовых, - указывает эксперт брокера. - Важными индикаторами остаются инфляционные ожидания, а также динамика кредитования. Свежие данные по этим показателям получим в течение недели. Наконец, в текущей ситуации не исключено появление в ближайшие месяцы "черных лебедей". Геополитика, бюджетные дискуссии, опасения глобальной рецессии - все это может стать источником инфляционных рисков".

Цены на нефть усилили рост на торгах в четверг. Трейдеры оценивают статданные об экономике США и продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $81,31 за баррель, что на 1,94% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,49%, до $78,47 за баррель.

Данные Минторга США, опубликованные в четверг, показали максимальное с января 2023 года увеличение розничных продаж в США в июле - на 1% относительно предыдущего месяца. Кроме того, число новых заявок на пособие по безработице в Штатах неожиданно снизилось на прошлой неделе.

Статданные повысили уверенность трейдеров в том, что американская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы.

В то же время отчет Федрезерва за прошлый месяц, также обнародованный в четверг, показал максимальное с января падение промпроизводства в США.

В центре внимания трейдеров остаются геополитические риски, рынок ждет атаки Ирана на Израиль в ответ на убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 августа упала на 45 базисных пунктов - до 17,65% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно среды на 4 базисных пункта, до 16,74% годовых, версия на три месяца поднялась на 2 базисных пункта, до 16,43% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт и в четверг составила 16,56% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 августа 2024 года 19:47
Рынок акций РФ по итогам торгов в пятницу снизился на 0,4-0,5% под давлением упавшей нефти
Москва. 16 августа. Рынок акций РФ по итогам торгов в пятницу снизился на 0,4-0,5% под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, заметного падения цен на нефть, а также ряда внутренних негативных факторов, в том числе опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России для борьбы с инфляцией.    читать дальше
.
16 августа 2024 года 19:31
Рубль в пятницу опустился в паре с юанем перед выходными днями и на фоне дешевеющей нефти
Москва. 16 августа. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подешевел перед выходными днями и на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,0685 руб., что на 8,65 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
16 августа 2024 года 19:00
Цены евробондов РФ по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на укрепление UST
Москва. 16 августа. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для других бумаг расширились.    читать дальше
.
16 августа 2024 года 18:38
Рынок ОФЗ перейдет к консолидации на следующей неделе - ПСБ
Рынок рублевых гособлигаций перейдет к консолидации на следующей неделе в ожидании новой порции данных по инфляции, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Позитив на рынке ОФЗ продлился относительно недолго - практически весь рост котировок госбумаг, наблюдаемый в начале августа, был нивелирован...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 17:55
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги в диапазоне 2800-2900п на следующей неделе - ПСБ
Индекс Мосбиржи на следующе неделе, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 2800-2900 пунктов, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Причин для сильного движение вверх или вниз на данный момент нет. Вероятно, этот диапазон будет актуален до конца августа. Ближе к заседанию ЦБ РФ у...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 17:16
Акции ТКС Холдинга, Норникеля и Ренессанс Страхования будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции МКПАО "ТКС Холдинг", ГМК "Норильский никель" и ПАО "Группа "Ренессанс Страхование" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. "ТКС Холдинг" 20 августа опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал. В отчете повышенное внимание стоит уделить...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 16:46
Сохранение ставки ЦБР на уровне 18% в сентябре пока остается базовым прогнозом - "Астра Управление активами"
"Астра Управление активами" пока не меняет базовый прогноз сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 18% годовых по итогам заседания в сентябре текущего года, при этом баланс рисков для такого прогноза может меняться, сообщается в материале директора по инвестициям Дмитрия Полевого. "ЦБ РФ...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 15:55
Позитивные результаты отчетов Walmart и Deere & Co. уже отражены в ценах их акций - инвестбанк "Синара"
Позитивные результаты отчетностей Walmart Inc. и Deere & Co., скорее всего, уже отражены в уровнях котировок акций эмитентов, считают аналитики инвестиционного "банка Синара" "Акции Walmart подскочили на 7% после публикации результатов за второй квартал 2025 финансового года (ф.г.). Выручка...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 15:30
Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем перед выходными и на фоне падающей нефти
Москва. 16 августа. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в пятницу, рубль дешевеет перед выходными и на фоне активно падающей нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,039 руб., что на 5,7 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
16 августа 2024 года 15:21
Ориентир движения S&P 500 на пятницу - диапазон 5500-5600п - Freedom Finance Global
Торговая сессия американского фондового рынка в пятницу, скорее всего, пройдет в спокойном ключе, баланс рисков положительный, ориентир движения индекса S&P 500 - диапазон 5500-5600 пунктов, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова. "S&P 500 продолжил уверенное...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 14:42
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Совкомфлота
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций "Совкомфлота", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "Эмитент отчитался за второй квартал 2024 года. Результаты ожидаемо снизились из-за негативного влияния февральских санкций. Долговая нагрузка остается...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 14:09
Рынок акций РФ останется в условиях рисков развития снижения на следующей неделе - "Велес Капитал"
Российский фондовый рынок на следующей неделе останется в условиях рисков развития нисходящего движения из-за отсутствия фундаментальных факторов для разворота наверх в контексте высоких процентных ставок и геополитической напряженности, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал"...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 13:35
Софтлайн - "история роста" в долгосрочной перспективе - ПСБ
Акции "Софтлайна" являются "историей роста" в долгосрочной перспективе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Компания представила финансовые результаты за II квартал 2024 года. Эмитент продолжает демонстрировать уверенный рост, оставаясь бенефициаром импортозамещения ПО и сопутствующих услуг...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 13:04
"БКС МИ" в целом сохраняет позитивную оценку бумаг X5
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") в целом сохраняет позитивную оценку перспектив котировок бумаг X5 Retail Group, говорится в комментарии аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова. "Хороший рост выручки положительно сказался на EBITDA и чистой прибыли эмитента во 2К24. Торги приостановлены, однако...    читать дальше
.
16 августа 2024 года 12:34
"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Applied Materials на уровне $230
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций Applied Materials на уровне $230 за штуку и рейтинг "покупать" для них, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и...    читать дальше
.
Страница 1 из 2
.
1
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.