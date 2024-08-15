Рубль в четверг опустился в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста на предыдущих торгах

Москва. 15 августа. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль понизился в рамках коррекции после сильного роста по итогам предыдущей сессии. Курс юаня в 19:00 мск составил 11,982 руб., что на 4,2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 августа на 1,2095 рубля, до 88,796 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,9907 рубля, до 98,3232 руб./EUR1.

Доля платежей в российских рублях при оплате внешнеторговых операций РФ в июне выросла до рекордных 43,0%, превысив прежний максимум, зафиксированный в марте (42,7%), следует из предварительных данных о валютной структуре расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

В том числе доля платежей в рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг, которая в апреле впервые превысила 40%-ный уровень (41,2%), в мае выросла до 41,8%, в июне обновила рекорд - 42,9%.

Доля платежей в рублях за российский экспорт в июне увеличилась до 43,0% после 40,4% в апреле и 37,2% в мае. Рекордно высокой была доля рублевых платежей в марте - 44,7%, когда был превзойден прежний максимальный уровень, зафиксированный в июне 2023 года - 43,6%.

С учетом предварительных данных ЦБ РФ о показателях внешней торговли товарами и услугами, объем импорта товаров и услуг РФ во втором квартале 2024 года увеличился по сравнению с первым кварталом на 6,5%, до $90,1 млрд, а оплаченных рублями - на 24,5%, до $37,8 млрд.

Объем экспорта товаров и услуг РФ во втором квартале вырос по сравнению с первым кварталом на 3,8%, до $115,3 млрд, оплаченных рублями - на 4,5%, до $46,3 млрд.

ЦБ РФ неоднократно отмечал, что курс рубля в условиях действия валютных ограничений определяется в большей степени балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложения иностранной валюты со стороны экспортеров.

"Рубль остается под давлением нарушения равновесия валютного рынка. Разбалансировка происходит с двух сторон. Спрос на иностранную валюту способен продолжать восстанавливаться, в том числе со стороны нерезидентов, которые уходят с Мосбиржи из-за санкций. Предложение валюты в то же время остается на относительно низком уровне как из-за существенного смягчения нормы репатриации экспортной выручки, так и сокращения экспорта в количественно выражении из-за санкций и геополитики", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Инфляция в РФ с 6 по 12 августа составила 0,05% после 0,00% с 30 июля по 5 августа, 0,08% с 23 по 29 июля, 0,11% с 16 по 22 июля, также 0,11% с 9 по 15 июля, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 12 августа составил 0,05%, с начала года - 5,11%.

Из данных за 12 дней августа этого и прошлого годов следует, что на 12 августа годовая инфляция замедлилась до 9,10% с 9,13% на конец июля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,06%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь август 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 12 августа на уровне 9,07%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2024 году составляет 6,8% (вырос с 6,3% на начало июля).

ЦБ в среду опубликовал традиционный комментарий о динамике потребительских цен, в котором в укороченном виде воспроизвел одну из ключевых фраз заявления по итогам совета директоров от 26 июля. Тогда регулятор, повышая ключевую ставку на 2 п.п., до 18%, и одновременно анонсируя возможность дальнейшего повышения в перспективе, заявил: "Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели - существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее".

В комментарии от 14 августа ЦБ констатирует, что устойчивое инфляционное давление в июле оставалось на повышенном уровне и практически не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем, и добавляет: "Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий".

Наиболее вероятно сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 18% годовых по итогам заседания в сентябре 2024 года, второй по вероятности сценарий - ее повышение до 19% годовых, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Ситуация с инфляцией развивается в рамках прогноза или даже чуть лучше, но праздновать победу, кажется, рано. Пока интрига к сентябрьскому решению Банка России сохраняется. Наиболее вероятным для нас остается решение сохранить ключевую ставку на уровне 18% годовых в сентябре 2024 года, второй по вероятности сценарий - повышение ее до 19% годовых, - указывает эксперт брокера. - Важными индикаторами остаются инфляционные ожидания, а также динамика кредитования. Свежие данные по этим показателям получим в течение недели. Наконец, в текущей ситуации не исключено появление в ближайшие месяцы "черных лебедей". Геополитика, бюджетные дискуссии, опасения глобальной рецессии - все это может стать источником инфляционных рисков".

Цены на нефть усилили рост на торгах в четверг. Трейдеры оценивают статданные об экономике США и продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $81,31 за баррель, что на 1,94% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,49%, до $78,47 за баррель.

Данные Минторга США, опубликованные в четверг, показали максимальное с января 2023 года увеличение розничных продаж в США в июле - на 1% относительно предыдущего месяца. Кроме того, число новых заявок на пособие по безработице в Штатах неожиданно снизилось на прошлой неделе.

Статданные повысили уверенность трейдеров в том, что американская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы.

В то же время отчет Федрезерва за прошлый месяц, также обнародованный в четверг, показал максимальное с января падение промпроизводства в США.

В центре внимания трейдеров остаются геополитические риски, рынок ждет атаки Ирана на Израиль в ответ на убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 августа упала на 45 базисных пунктов - до 17,65% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно среды на 4 базисных пункта, до 16,74% годовых, версия на три месяца поднялась на 2 базисных пункта, до 16,43% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт и в четверг составила 16,56% годовых.