Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали умеренные смешанные колебания, несмотря на падение UST

Москва. 15 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали умеренные смешанные колебания, несмотря на падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году упали в цене на 12,4 базисного пункта, до 71,5% от номинала (доходность подросла на 2,4 базисного пункта - до 8,98% годовых). Облигации с погашением в 2042 году поднялись на 1,5 базисного пункта, до 67,62% от номинала (их доходность уменьшилась на 0,5 базисного пункта относительно предыдущего торгового дня, составив 9,32% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 9 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году поднялся в цене на 0,5 базисного пункта, подорожав до 57,17% от номинала (доходность опустилась на 0,6 базисного пункта и составила 9,78% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году упали относительно предыдущего торгового дня на 83,8 базисного пункта, до 69,86% от номинала (их доходность повысилась на 90,7 базисного пункта, составив 26,22% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 28,9 базисного пункта - до 69,61% от номинала (доходность выросла на 22,1 базисного пункта - до 17,67% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене за день на 61,7 базисного пункта - до 68,06% от номинала (их доходность упала на 20,7 базисного пункта, до 13,91% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 86,4 базисного пункта - до 67,89% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 15 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду умеренно опустились после публикации статданных, подтвердивших устойчивость экономики США и потребительского сектора, в частности.

Розничные продажи в Штатах в июле увеличились на 1% относительно предыдущего месяца, максимальными темпами с января 2023 года, сообщило в четверг министерство торговли страны. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение розничных продаж на 0,3%, респонденты Bloomberg в среднем прогнозировали рост на 0,4%.

После публикации позитивных статданных ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США опустит ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании, сильно уменьшились. Теперь такие шансы оцениваются в 25,5% против 55% неделей ранее, отмечает Market Watch.

Тем не менее, трейдеры уверены, что ФРС приступит к смягчению денежно-кредитной политики в сентябре, поскольку последние статданные по инфляции подтверждают ее продолжающееся ослабление. Вероятность того, что ставка будет опущена на 25 б.п. на предстоящем заседании, оценивается рынком в 74,5%, по данным CME FedWatch.