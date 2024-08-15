Рубль переломил негативную тенденцию - "БКС МИ"

Рубль переломил негативную тенденцию, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ")

Дмитрий Бабин.

"Рубль в начале торгов резко подорожал к юаню, но вскоре стал сдавать позиции и обновил дневной минимум, - отмечает эксперт. - Китайская валюта вновь уходила выше 12 руб., однако в очередной раз не сумела закрепиться над этим уровнем. Во второй половине торгов рубль быстро восстановился и отыграл почти все дневные потери. Несмотря на коррекцию последних двух дней в целом рубль может оставаться под давлением нарушения равновесия валютного рынка. Разбалансировка происходит с двух сторон. Спрос на иностранную валюту способен продолжать восстанавливаться, в том числе со стороны нерезидентов, которые уходят с Мосбиржи из-за санкций".

Предложение валюты, про оценке Бабина, остается на относительно низком уровне как вследствие существенного смягчения нормы репатриации экспортной выручки, так и сокращения экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.