Бумаги X5 привлекательны для долгосрочных инвестиций - Freedom Finance Global

Бумаги X5 Retail Group привлекательны для долгосрочных инвестиций, полагает аналитик аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"X5 Retail Group представила сильные финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие, но до завершения процесса редомициляции в котировках ее ценных бумаг отчетность не отразится, - отмечает эксперт. - Финансовые результаты X5 уверенно растут, опережая среднегодовые темпы инфляции более чем вдвое. Доходы онлайн-сегменте увеличиваются на фоне эффекта низкой базы, поэтому мы видим в них точки для дальнейшего развития. Компания остается лидером отрасли, и в период жесткой денежно-кредитной политики ее акции можно было бы рекомендовать как защитный актив, особенно в случае возобновления выплаты дивиденда. После завершения редомициляции и возобновления торгов акциями X5 Retail Group я рекомендую какое-то время воздержаться от открытия длинных позиций и проанализировать реакцию рынка на возвращение эмитента. В долгосрочной перспективе мы рассматриваем инвестиции в ценные бумаги компании, но точки входа в них будем искать уже после возобновления торгов ими на Московской бирже".

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