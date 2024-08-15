Т-Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы акций Совкомбанка, сообщается в комментарии аналитиков.

"Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024 года, - отмечают эксперты. - Чистая прибыль банка по итогам квартала существенно снизилась, но это случилось из-за разового фактора - отрицательной переоценки ценных бумаг и валюты в портфеле. Регулярная прибыль банка показала рост на 16% год к году. Розничный кредитный портфель вырос на 66% год к году за счет приобретения Хоум Банка (17% портфеля) и органического роста ипотеки, автокредитов. Корпоративный портфель вырос на 47% и является основным фактором роста прибыли в 2024 году, так как клиенты в этом сегменте способны переносить высокую стоимость кредитования на потребителей. Менеджмент Совкомбанка подчеркивает, что рост процентных ставок может привести к замедлению прибыли в будущем. Однако в случае разворота ЦБ в сторону снижения ставок банк планирует достичь рекордных показателей в 2025 году".

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