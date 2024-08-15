Пока нет четких сигналов о необходимости повышения ставки ЦБ РФ в сентябре - Райффайзенбанк

Пока нет четких сигналов о необходимости повышения ставки ЦБ РФ в сентябре, говорится в комментарии Райффайзенбанка.

По оценкам аналитиков банка, основанным на данных Росстата, инфляция после первых двух недель августа оказалась вблизи 9,1% г/г, на уровне конца июля. Недельная инфляция в августе замедлилась. С поправкой на волатильные компоненты недельные темпы роста цен остаются вблизи 0,1% н/н.

"Впрочем, как мы понимаем, для ЦБ сейчас важным количественным ориентиром является инфляция в 2025 году (ее приближение к цели в 4% г/г), фактические темпы роста цен на которую напрямую не влияют, - отмечают эксперты. - В то же время, их косвенное влияние, например, через "незаякоренные" инфляционные ожидания населения - важно для регулятора. С другой стороны, инфляционные ожидания волатильны, и их возможный всплеск после индексации тарифов ЖКХ (как одна из маркерных позиций для респондентов) может быстро сойти на нет. С учетом этого, мы пока не видим четких сигналов о необходимости дополнительного повышения ключевой ставки, как минимум, на ближайшем заседании (в сентябре), в нашем прогнозе заложено ее сохранение на уровне 18% до конца 1 кв. 2025 года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.