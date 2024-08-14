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14 августа 2024 года 19:42
Индекс МосБиржи к концу торгов среды снизился на 0,47%, индекс РТС заметно подрос благодаря укреплению рубля
Москва. 14 августа. Российский рынок акций, стартовав с умеренного повышения, к концу торгов среды ушел в минус по индексу МосБиржи, при этом индекс РТС заметно подрос благодаря укреплению рубля. Особенностью дня стала приостановка торгов на фондовом рынке "Московской биржи" в период с 16:18 до 17:30 мск в связи с выявлением программной ошибки.
Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 15 августа, составляет 90,0055 руб./$1 (-2,65 рубля по отношению к 14 августа). К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2871,11 пункта (-0,47%), в то время как в первый час торгов он достигал 2908,6 пункта; индекс РТС к концу торгов вырос до 1005,2 пункта (+2,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 2,3%. Подешевели акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6%, "префы" потеряли в цене 1,5%), "Московской биржи" (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "ТКС Холдинга" (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%, "префы" снизились в цене на 0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%). Вместе с тем остались в плюсе к концу торгов акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%). Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании, прошедшем 13 августа, рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 38,2 рубля на акцию. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 8 октября. Рекомендации превзошли ожидания опрошенных "Интерфаксом" аналитиков. Консенсус предполагал, что компания выплатит 33,8 рубля на акцию. Внеочередное собрание акционеров, на котором планируется рассмотреть вопрос о дивидендах, назначено на 19 сентября. Оно пройдет в форме заочного голосования. Реестр лиц, имеющих право участвовать в собрании, закрывается 25 августа. Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в первое полугодии 2024 года выросла на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 79,5 млрд рублей. EBITDA снизилась на 9,8%, до 79,7 млрд рублей. Выручка составила 728 млрд рублей (+10,7%). По мнению аналитиков, формированию в начале торгов среды тенденции к умеренному повышению российских акций способствовал как в целом позитивный внешний фон, в том числе отмечавшийся в тот момент рост нефтяных цен, так и отсутствие новых негативных сообщений на геополитическую тематику. Вместе с тем достижение индексом МосБиржи психологически важной отметки 2900 пунктов, а также наметившееся ухудшение ситуации на мировых нефтяных площадках, послужили триггерами для начала фиксации прибыли рядом игроков, что и развернуло рынок вниз. Азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,6%. Значение китайского фондового индекса Shanghai Composite уменьшилось на 0,6% по итогам торгов, гонконгского Hang Seng - на 0,4%. Давление на рынок КНР оказали данные о резком сокращении объемов нового банковского кредитования в стране в июле, которые были восприняты трейдерами как сигнал сохранения слабого потребительского спроса. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI вырос на 0,9% к закрытию рынка. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,3% по итогам торгов. Европейские фондовые площадки к концу торгов 14 августа демонстрируют позитивную динамику - основные индексы подрастают в пределах от 0,2% до 0,7%. Американские фондовые индексы в начале торгов среды также растут, инвесторы оценивают данные по инфляции в США и корпоративные новости. Как стало известно в среду, потребительские цены (индекс CPI) в США в июле увеличились на 2,9% относительно того же месяца прошлого года, минимально с марта 2021 года. Темпы роста снизились по сравнению с 3% в июне, тогда как аналитики в среднем ожидали сохранения инфляции на июньском уровне. Потребительские цены в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,2%, что совпало с прогнозами. В июне была зафиксирована дефляция в 0,1%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% в помесячном сравнении и на 3,2% в годовом (самый слабый подъем с апреля 2021 года). Оба показателя совпали с консенсус-прогнозами. В июне повышение составляло 0,1% и 3,3% соответственно. Вместе с тем, мировые цены на нефть, демонстрировавшие в начале дня, умеренный рост, днем ушли в небольшой минус, а вечером усилили падение после публикации данных о росте запасов этого вида топлива в Соединенных Штатах на минувшей неделе. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск снизились на 0,38%, до $80,38 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже понизилась к указанному времени на 0,83%, до $77,7 за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,36 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина снизились на 2,89 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,67 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 1,42 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 250 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 1,665 млн баррелей после роста на 579 тыс. баррелей неделей ранее. По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов вновь не показал единой динамики фондовых индексов, реагируя на изменение курса рубля. Индекс МосБиржи по итогам торгов снизился, в то время как индекс РТС подскочил на 2,5%, отыгрывая более высокий курс рубля к доллару. Индикатор МосБиржи вернулся ниже психологически важной отметки 2900 пунктов и может прервать рост в случае дальнейшей восходящей коррекции рубля, слабость которого ранее поддерживала интерес к акциям экспортеров. Однако нисходящие риски по российской валюте в ближайшие недели сохраняются и связаны главным образом с усилением геополитической напряженности. "Многие акции в середине недели корректировались вниз после повышения в предыдущие дни. Бумаги "Полюса" упали вместе с ценами на золото, которые отступили от психологически важного уровня $2500 за унцию из-за отсутствия позитивных сюрпризов по инфляционным данным в США. По "Ростелекому" (MOEX: RTKM) сегодня также проходила фиксация прибыли после того, как совет директоров компании накануне подтвердил перспективы выплаты дивидендов за 2023 год в размере 6,06 рубля на акцию, что предполагает доходность около 7% и 7,8% по обыкновенным и привилегированным бумагам, соответственно. В среду "Ростелеком" представил сильные финансовые результаты за II квартал текущего года по МСФО, согласно которым чистая прибыль в годовом исчислении увеличилась на 43% (до 13,6 млрд рублей), а выручка выросла на 9% (до 179,3 млрд рублей)", - отмечает Кожухова. По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, геополитическая обстановка является важным фактором, оказывающим давление на рынок. Привлекательность инвестиций в российские акции также снизилась с конца июля, когда Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых, что вызвало отток средств инвесторов с фондового рынка в более надежные и безопасные рублевые депозиты с очень высокими ставками. Да и ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки в сентябре вплоть до 20% годовых также не благоприятствуют покупкам рискованных российских акций. "Тем не менее, сегодня индекс МосБиржи впервые с начала августа на открытии торгов поднялся выше уровня в 2900 пунктов. При этом у индекса есть позитивные драйверы. Так, 13 августа был успешно завершен первый этап обмена заблокированными на Западе российскими активами с нерезидентами, у которых ценные бумаги были заблокированы в России, и это значит, что массовый выход инвесторов из разблокированных бумаг уже завершился или, по крайней мере, не давит на рынок настолько сильно, как в начале месяца. В ближайшие несколько дней, по нашему прогнозу, индекс может подняться до 2950 пунктов, но его дальнейшее движение вверх проблематично, а возможные новые "черные лебеди" достаточно легко могут отбросить индекс уже в сентябре до 2800 пунктов", - полагает Мильчакова. Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 55,38 млрд рублей (из них 7,31 млрд рублей пришлось на ценные бумаги "ЛУКОЙЛа", 6,35 млрд рублей на привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и 4,73 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
Опубликовано: /Финмаркет/
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