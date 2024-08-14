Рубль в среду уверенно вырос в паре с юанем в рамках коррекции после падения в предыдущие дни

Москва. 14 августа. Китайский юань упал на Московской бирже днем по итогам волатильных торгов в среду, при этом в первой половине дня он рос до отметки 12,28 руб. впервые с 24 июня. Его курс в 19:00 мск составил 11,94 руб., что на 13,85 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 августа на 2,6537 рубля, до 90,0055 руб./$1, и уменьшил курс евро на 24,51 копейки, до 100,3139 руб./EUR1.

"Рубль заметно укрепился по итогам волатильных торгов в среду. Поначалу сегодня рубль падал до минимальных отметок с конца июня в паре с китайским юанем, однако затем развернулся вверх и начал стремительно укрепляться. В итоге этого, коррекционного по своей сути, повышения рубль сумел отыграть значительную часть потерь вторника на нейтральном новостном фоне. Вчера ЦБ сообщил о снижении профицита торгового баланса в июле на 30% относительно июня из-за сезонных факторов. Поэтому полагаем, что резкие колебания рубля в последние дни вызваны преимущественно тем, что после июньских санкций рынок продолжает формировать новую модель торгов, а экспортеры и импортеры - искать оптимальные схемы взаимодействия", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль поначалу сдержанно дешевел к юаню, который впервые с конца июня приближался к 12,13 руб. Однако вскоре российская валюта резко укрепилась и вышла в хороший плюс. Пара "юань-рубль" опускалась к 11,93 руб./юань, но затем вернулась выше 12 руб./юань. Этот уровень по-прежнему притягивает котировки как в случае, когда они уходят выше него, так и ниже. К текущему моменту юань вернулся к дневному минимуму, но пока удерживается от его пробоя. Стабилизация курса рубля после быстрого снижения, стартовавшего в пятницу, может продолжиться некоторое время. Тем не менее рубль по-прежнему переоценен с точки зрения устойчивости доходов госбюджета и экспортеров. Учитывая сокращение притока иностранной валюты в страну, рубль может продолжать дешеветь, замедлив темпы этого движения", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Сегодня рубль восстановил часть потерь вторника. Скорее всего резкое снижение курса рубля, усугубленное еще и ограниченной юаневой ликвидностью, обусловлено повышенным спросом на валюту со стороны нерезидентов в связи с "санкционной" необходимостью вывода средств с российского рынка. При этом основной спрос предъявляется не на бирже, а на внебиржевых торгах, где нерезиденты ограничены в выборе контрагентов. Полагаем, что пока рано говорить о том, что ситуация полностью стабилизировалась и давление спроса нерезидентов на курс рубля спало, однако некоторые признаки стабилизации ситуации с юаневой ликвидностью есть - объемы ежедневных своп-операций по предоставлению юаневой ликвидности со стороны ЦБ, хоть и остаются повышенными, но все же снизились до 15-16 млрд юаней за последние три дня по сравнению с пиковыми значениями на прошлой неделе, ставка RUSFAR CNY вчера снизилась до 8,46% по сравнению с 20,16% по состоянию на 6 августа", - говорит начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

Цены на нефть немного усилили снижение вечером в среду после данных о росте запасов этого вида топлива в США на минувшей неделе.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск снизились на 0,33%, до $80,42 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к указанному времени на 0,82%, до $77,71 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,36 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 2,89 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,67 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 1,42 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 250 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 1,665 млн баррелей после роста на 579 тыс. баррелей неделей ранее.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 августа увеличилась на 15 базисных пунктов - до 18,1% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно вторника на 5 базисных пунктов, до 16,7% годовых, версия на три месяца поднялась на 2 базисных пункта, до 16,41% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт и в среду составила 16,55% годовых.