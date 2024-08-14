Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали лишь небольшие смешанные колебания, несмотря на укрепление UST

Москва. 14 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали небольшие смешанные колебания, несмотря на повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Облигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене на 0,6 базисного пункта, до 71,6% от номинала (доходность подросла на 0,3 базисного пункта - до 8,95% годовых). Облигации с погашением в 2042 году поднялись на 0,8 базисного пункта, до 67,6% от номинала (их доходность уменьшилась на 0,1 базисного пункта относительно предыдущего торгового дня, составив 9,32% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2,6 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году поднялся в цене на 0,8 базисного пункта, подорожав до 57,17% от номинала (доходность опустилась на 0,1 базисного пункта и составила 9,77% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 70,69% от номинала (их доходность повысилась на 4,3 базисного пункта, составив 25,31% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 0,9 базисного пункта - до 69,91% от номинала (доходность опустилась на 1,3 базисного пункта - до 17,44% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене за день на 2,4 базисного пункта - до 67,45% от номинала (их доходность не изменилась относительно вторника, оставшись на отметке 14,12% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 90,8 базисного пункта - до 67,94% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду умеренно подросли благодаря хорошей макроэкономической статистике и усилению ожиданий относительно действий Федеральной резервной системы (ФРС) по нормализации денежно-кредитной политики.

Как стало известно в среду, потребительские цены (индекс CPI) в США в июле увеличились на 2,9% относительно того же месяца прошлого года, минимально с марта 2021 года. Темпы роста снизились по сравнению с 3% в июне, тогда как аналитики в среднем ожидали сохранения инфляции на июньском уровне.

Потребительские цены в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,2%, что совпало с прогнозами. В июне была зафиксирована дефляция в 0,1%.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% в помесячном сравнении и на 3,2% в годовом (самый слабый подъем с апреля 2021 года). Оба показателя совпали с консенсус-прогнозами. В июне повышение составляло 0,1% и 3,3% соответственно.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик накануне отметил, что разговоры о надвигающейся рецессии в США преувеличены, при этом снижение процентной ставки Федрезерва приближается.

Трейдеры видят вероятность значительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой до середины 2025 года, сообщает MarketWatch.

Котировки фьючерсов на размер базовой ставки указывают на вероятность ее снижения на 2 процентных пункта к июлю следующего года, то есть до 3,25-3,5% годовых с нынешнего диапазона 5,25-5,5%, по данным CME FedWatch Tool. При этом шансы на то, что по итогам следующего заседания в сентябре Федрезерв опустит ставку сразу на 0,5 п.п., сейчас превышают 54%.