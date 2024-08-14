Рубль днем развернулся вверх, активно растет в ходе волатильных торгов и после обновления минимума с конца июня в паре с юанем

Москва. 14 августа. Китайский юань перешел к падению на Московской бирже днем в среду после того, как ранее в ходе волатильных торгов поднимался до отметки 12,28 руб. впервые с 24 июня. Его курс в 15:00 мск составил 12,0045 руб., что на 7,4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,17 рубля, до 88,54 руб./$1, контракт EURRUBF упал на 75 копеек, до 97,2 руб./EUR1.

"Астра Управление активами" сохраняет прогнозный диапазон для пары "доллар-рубль" на уровне 90-93 руб./$1 в 4К24 и 85-90 руб./$1 в 3К24 при повышенном уровне волатильности, отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

"Июльское ухудшение профицита внешней торговли носит сезонный характер, а дефицит текущего счета по своей сути "бумажный", - пишет эксперт. - Снижение экспорта обычно сказывалось на рынке через 2-3 месяца, но частично оно компенсируется операциями по бюджетному правилу. Нефть продолжает торговаться на неплохих уровнях, цены на газ растут, опасения глобальной рецессии (которые мы не разделяли) отступают, поэтому тут рублю ничто серьезно не угрожает. На стороне импорта с учетом сезонности видим ухудшение динамики, что указывает на влияние проблем с платежами. И в дальнейшем эти тенденции, полагаем, сохранятся. Меньшая доступность импорта - это поддержка для рубля, но и инфляционный риск, за которым ЦБ будет следить. Таким образом, июльские данные причин волноваться за курс рубля не дают".

Резкое ослабление рубля, наблюдавшееся в начале недели, по мнению Полевого, вызвано, вероятно, еще большей сегментацией рынка из-за июньских санкций и сокращения активности китайских банков, в результате чего появилось несколько мало связанных друг с другом сегментов валютного рынка с разными курсами валют - биржевой рынок, межбанковский рынок и офшорный рынок.

"Экспортеры и импортеры продолжат искать оптимальные модели взаимодействия с учетом проблем с платежами, в т.ч. во внешнем контуре, - полагает аналитик. - Но само по себе рублю это не угрожает до тех пор, пока торговый баланс и/или отток капитала сильно не ухудшатся. Продолжит помогать рублю и высокая ставка ЦБ. По мере адаптации к новой реальности курс может стабилизироваться, поэтому пока сохраняем прогнозы для рубля в диапазоне 85-90 руб./$1 в 3К24 и 90-93 руб./$1 в 4К24. Но уровень курсовой волатильности останется повышенным".

Возможен рост курса юаня до 12,5 руб. в ближайшие дни, что обоснованно с экономической точки зрения, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Рубль во вторник заметно ослабел, а биржевой курс юаня превысил 12 руб., прибавив 1,6% при высокой торговой активности, - напоминает эксперт. - Опережающими темпами росли "токсичные" валюты. В частности, доллар превысил 92,6 руб., что отражает с одной стороны, усиление спроса на них со стороны импортеров, начавших более активно готовиться к осеннему всплеску потребления, с другой, обострение проблем с проведением платежей в юанях, - китайские банки начали еще более неохотно их проводить ввиду опасений вторичных санкций. На этом фоне позиции юаня в России и мире продолжили расходиться: спред курса доллара к китайской валюте и пары доллар-юань на FOREX, согласно официальным курсам ЦБ, достиг почти 8%".

Ухудшение ситуации с платежами в юанях, занимающих большую долю в трансграничных платежах, на фоне сезонности, благоприятствующей спросу на валюты, позволяет, по мнению Локтюхова, ожидать сохранения инерции к росту доллара на внебиржевом рынке в ближайшие дни - рынку необходимо адаптироваться к новым вводным. Вслед за долларом и курс юаня также может тяготеть к росту в направлении к отметке 12,5 руб., более обоснованной, по мнению эксперта, с экономической точки зрения.

Цены на нефть, упавшие на 2% по итогам торгов во вторник, начали слабо снижаться днем в среду.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск опустились на 0,22%, до $80,51 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к указанному времени на 0,37%, до $78,06 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 2%, WTI - на 2,1% на опасениях по поводу мирового спроса на нефть.

Во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА) в целом подтвердило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на уровне 970 тыс. баррелей в сутки (б/с). Такой прогноз МЭА означает существенное замедление темпов увеличения спроса по сравнению с предыдущим годом, когда они превысили 2 млн б/с. Это в значительной мере связано с ожиданиями ослабления роста потребления топлива в Китае.

Поддержку рынку оказывают данные Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов нефти в США. По оценкам API, на прошлой неделе резервы сократились на 5,205 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут опубликованы в среду в 17:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на сокращение запасов нефти на 2 млн баррелей.

Также инвесторы следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где Иран готовится нанести удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.