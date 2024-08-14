Рубль продолжил снижение в паре с юанем при открытии торгов в среду

Москва. 14 августа. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в среду. Рубль продолжил слабеть, несмотря на позитивную динамику цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,1015 руб. (+2,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,82 коп. выше уровня действующего официального курса.

"На Московской бирже по итогам вторника пара "юань-рубль" выросла на 1,6%, закончив сессию в районе 12,08 руб. Сегодня на старте торгов юань может попытаться продолжить тенденцию предыдущей сессии, чему способствует пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. В сложившихся обстоятельствах китайская валюта закрепится выше отметки 12 руб. Однако уже на следующей неделе юань может оказаться под давлением за счет роста предложения валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который приходится на последнюю неделю августа. В результате к концу месяца китайская валюта может вновь уйти ниже 12 руб.", - полагает главный аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Богдан Зварич.

Цены на нефть повышаются в среду после 2%-го падения по итогам предыдущей сессии.

Поддержку рынку оказали данные Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов нефти в США. По оценкам API, на прошлой неделе резервы сократились на 5,205 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут опубликованы в среду в 17:30 мск.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $81,17 за баррель, что на 0,59% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,65%, до $78,84 за баррель.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) в целом подтвердило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на уровне 970 тыс. баррелей в сутки (б/с). Месяцем ранее оно ожидало повышения на 974 тыс. б/с.

Такой прогноз МЭА означает существенное замедление темпов увеличения спроса по сравнению с предыдущим годом, когда они превысили 2 млн б/с. Это в значительной мере связано с ожиданиями ослабления роста потребления нефти в Китае.

Днем ранее ОПЕК немного понизила прогнозы роста спроса на сырье в 2024-2025 годах, отметив спад в экономике КНР.