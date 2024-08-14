Поддержка фундаментальных факторов может стабилизировать турбулентность на валютном рынке - Райффайзенбанк

Поддержка фундаментальных факторов может стабилизировать турбулентность на валютном рынке, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"По предварительной оценке ЦБ, сальдо счета текущих операций в июле опустилось до околонулевого уровня, - отмечают эксперты. - Его сокращение преимущественно связано с динамикой товарного экспорта. Помимо сужения торгового баланса, к более низкому сальдо текущего счета привело расширение дефицита баланса первичных и вторичных доходов и дефицита баланса услуг. Таким образом, несмотря на сокращение сальдо счета текущих операций, существенных изменений в части фундаментальных факторов, определяющих курс рубля, не произошло. Валютные потоки, связанные с экспортными поставками, продолжают поддерживать рубль, хотя и неравномерно внутри месяца. Динамика импорта в ближайшие месяцы все же может ухудшиться на фоне санкционного давления, что, при прочих равных, также позитивно для рубля".

При этом, наблюдаемая сейчас на валютном рынке турбулентность, на взгляд аналитиков банка, скорее не связана с фундаментальными факторами - она вызвана фрагментацией рынка, и, соответственно, низкой ликвидностью в отдельных сегментах. Темпы и сроки нормализации ситуации экспертам пока сложно оценить из-за ее беспрецедентности (но основываясь на историческом опыте, они полагают, что адаптация должна пройти достаточно быстро).

"Тем не менее, мы ожидаем определенной стабилизации и сохраняем наш прогнозный диапазон в 85-95 руб./$1 на среднесрочную перспективу. При этом, в этом году, равновесный уровень, скорее, может находиться ближе к середине этого диапазона", - резюмируют стратеги Райффайзенбанка.

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