"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ростелекома с целью 95 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Ростелеком" с целью 95 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,5%, стоп-приказ: 82 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания достаточно сильно отчиталась за II квартал 2024 года по МСФО, чистая прибыль выросла на 43% (г/г) до 13,6 млрд руб., выручка - на 9% (г/г) до 179,3 млрд руб. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал выплату дивидендов за 2023 год. Эксперты "Финама" ждут продолжения восстановительного тренда по акциям "Ростелекома".

"С технической точки зрения акции компании разворачиваются после среднесрочного снижения и пробивают 50-дневвную скользящую среднюю. При закрепление выше скользящей открывается потенциал дальнейшего движение вверх. Идея на рост бумаги с целью 95 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 82 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,71", - указывают в "Финаме".

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