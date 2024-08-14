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Главная / Мнения аналитиков / "Астра Управление активами" сохраняет прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на уровне 90-93 руб./$1 в 4К24
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14 августа 2024 года 13:49
"Астра Управление активами" сохраняет прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на уровне 90-93 руб./$1 в 4К24
"Астра Управление активами" сохраняет прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на уровне 90-93 руб./$1 в 4К24 и 85-90 руб./$1 в 3К24 при повышенном уровне волатильности, отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой. "Июльское ухудшение профицита внешней торговли носит сезонный характер, а дефицит текущего счёта по своей сути "бумажный", - пишет эксперт. - Снижение экспорта обычно сказывалось на рынке через 2-3 месяца, но частично оно компенсируется операциями по бюджетному правилу. Нефть продолжает торговаться на неплохих уровнях, цены на газ растут, опасения глобальной рецессии (которые мы не разделяли) отступают, поэтому тут рублю ничто серьезно не угрожает. На стороне импорта с учётом сезонности видим ухудшение динамики, указывая на влияние проблем с платежами. И в дальнейшем тенденции, полагаем, сохранятся. Меньшая доступность импорта - это поддержка для рубля, но и инфляционный риск, за которым ЦБ будет следить. Таким образом, июльские данные причин волноваться за курс рубля не дают". Резкое ослабление последнего с начала недели, по мнению Полевого, вызвано, вероятно, еще большей сегментацией рынка из-за июньских санкций и сокращения активности китайских банков, в результате чего появилось несколько мало-связанных друг с другом сегментов валютного рынка с разными курсами валют - биржевой рынок, межбанковский рынок и оффшорный рынок. " Экспортеры и импортеры продолжат искать оптимальные модели взаимодействия с учетом проблем с платежами, в т.ч. во внешнем контуре, - полагает аналитик. - Но само по себе рублю это не угрожает до тех пор, пока торговый баланс и/или отток капитала сильно не ухудшатся. Продолжит помогать рублю и высокая ставка ЦБ. По мере адаптации к новой реальности курс может стабилизироваться, поэтому пока сохраняем прогнозы для рубля в диапазоне 85-90 руб./$1 в 3К24 и 90-93 руб./$1 в 4К24. Но уровень курсовой волатильности останется повышенным". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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