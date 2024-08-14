.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Ростелекома на уровне 93 руб
.
14 августа 2024 года 13:23
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Ростелекома на уровне 93 руб
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций "Ростелекома" на уровне 93 рублей з бумагу, что предполагает потенциал роста на 7% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. "Результаты "Ростелекома" за второй квартал оказались сильными. "Ростелеком" остается одним из лидеров отрасли, демонстрируя планомерное и устойчивое развитие бизнеса, - указывает эксперт. - Основные финансовые показатели улучшаются, дивиденд повышается, долговая нагрузка остается на комфортных уровнях. Дополнительным драйвером роста акций "Ростелекома" может стать выход на IPO его дочерней компании РТК-ЦОД, специализирующейся на облачных сервисах и дата-центрах. В то же время рост кредитной нагрузки в условиях повышения стоимости обслуживания долга, а также относительно низкая доходность дивидендов будет сдерживать рост акций компании". Аналитик напоминает, что Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденд за 2023 год в размере 6,06 руб. на оба типа акций, что предполагает доходность немного выше 7% годовых. Выплаты были повышены на 11%, притом что дивидендная политика предписывает их увеличение не менее чем на 5%. Доходность выросла по сравнению с 4,25% за 2022 год, однако при ставках по вкладам в диапазоне 18-19% годовых она все же не выглядит привлекательно, считает Чернов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
14 августа 2024 года 19:42
Индекс МосБиржи к концу торгов среды снизился на 0,47%, индекс РТС заметно подрос благодаря укреплению рубля
Москва. 14 августа. Российский рынок акций, стартовав с умеренного повышения, к концу торгов среды ушел в минус по индексу МосБиржи, при этом индекс РТС заметно подрос благодаря укреплению рубля. Особенностью дня стала приостановка торгов на фондовом рынке "Московской биржи" в период с 16:18 до 17:30 мск в связи с выявлением программной ошибки. читать дальше
.14 августа 2024 года 19:19
Москва. 14 августа. Китайский юань упал на Московской бирже днем по итогам волатильных торгов в среду, при этом в первой половине дня он рос до отметки 12,28 руб. впервые с 24 июня. Его курс в 19:00 мск составил 11,94 руб., что на 13,85 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.14 августа 2024 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали лишь небольшие смешанные колебания, несмотря на укрепление UST
Москва. 14 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали небольшие смешанные колебания, несмотря на повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились. читать дальше
.14 августа 2024 года 19:00
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ТКС Холдинга"", открытую 20 марта 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Подтверждаем идею "Лонг ТКС" и ожидаем 10% к середине сентября с текущих уровней, - отмечают аналитики. - Пока она не принесла ожидаемого... читать дальше
.14 августа 2024 года 18:27
"Финам" понизил прогнозную цену акций Pfizer Inc. до $35,9 за штуку на август 2025 года, что предполагает потенциал роста 26% от текущих уровней, отмечается в комментарии инвесткомпании. При этом рекомендация сохранена аналитиками на уровне "покупать". "Фармацевтический гигант Pfizer, ранее... читать дальше
.14 августа 2024 года 17:52
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций "Татнефти" на фоне высокой дивидендной доходности, прогнозная стоимость обыкновенных бумаг компании составляет 798,9 рубля за штуку (что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня), привилегированных - 791,7 рубля за штуку ("апсайд" - 30%),... читать дальше
.14 августа 2024 года 17:23
Прогнозная стоимость обыкновенных акций ПАО "Ростелеком" на горизонте года составляет 110 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер". "Эмитент объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2024 года по МСФО. Компания также подтвердила подготовку к IPO... читать дальше
.14 августа 2024 года 16:56
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций "Интер РАО", рекомендуют в секторе энергетиков присмотреться к акциям "Юнипро" на фоне возможного возврата к дивидендам после смены собственника, сообщается в материале аналитиков брокера. "Электрогенерирующая компания... читать дальше
.14 августа 2024 года 16:32
"Финам" повысил рейтинг акций iShares U.S. Consumer Discretionary ETF с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $90,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 16%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова. "Наша оценка рассчитана по средневзвешенному... читать дальше
.14 августа 2024 года 15:59
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок акций "Ростелекома", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "Результаты эмитента за 2К24 в целом соответствовали нашим ожиданиям в части выручки и OIBDA, но превысили нашу оценку чистой прибыли. Сохраняем позитивный... читать дальше
.14 августа 2024 года 15:36
Рубль днем развернулся вверх, активно растет в ходе волатильных торгов и после обновления минимума с конца июня в паре с юанем
Москва. 14 августа. Китайский юань перешел к падению на Московской бирже днем в среду после того, как ранее в ходе волатильных торгов поднимался до отметки 12,28 руб. впервые с 24 июня. Его курс в 15:00 мск составил 12,0045 руб., что на 7,4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.14 августа 2024 года 15:32
Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает перспективы котировок акций "Аэрофлота", сообщается в материале аналитиков. "Компания во вторник опубликовала операционные результаты за июль 2024 года. Пассажиропоток увеличился почти на 15%, до 5,8 млн пассажиров, а процент занятости кресел остался высоким... читать дальше
.14 августа 2024 года 15:09
Поддержка фундаментальных факторов может стабилизировать турбулентность на валютном рынке - Райффайзенбанк
Поддержка фундаментальных факторов может стабилизировать турбулентность на валютном рынке, полагают аналитики Райффайзенбанка. "По предварительной оценке ЦБ, сальдо счета текущих операций в июле опустилось до околонулевого уровня, - отмечают эксперты. - Его сокращение преимущественно связано с... читать дальше
.14 августа 2024 года 14:47
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка с целевой ценой 356,5 руб. для обоих типов бумаг на горизонте 12 месяцев. Потенциал роста составляет 25,6% и 26% соответственно, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Сбер в этом году весьма... читать дальше
.14 августа 2024 года 14:24
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Ростелеком" с целью 95 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,5%, стоп-приказ: 82 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что компания... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.