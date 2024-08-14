Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Ростелекома на уровне 93 руб

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций "Ростелекома" на уровне 93 рублей з бумагу, что предполагает потенциал роста на 7% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова.

"Результаты "Ростелекома" за второй квартал оказались сильными. "Ростелеком" остается одним из лидеров отрасли, демонстрируя планомерное и устойчивое развитие бизнеса, - указывает эксперт. - Основные финансовые показатели улучшаются, дивиденд повышается, долговая нагрузка остается на комфортных уровнях. Дополнительным драйвером роста акций "Ростелекома" может стать выход на IPO его дочерней компании РТК-ЦОД, специализирующейся на облачных сервисах и дата-центрах. В то же время рост кредитной нагрузки в условиях повышения стоимости обслуживания долга, а также относительно низкая доходность дивидендов будет сдерживать рост акций компании".

Аналитик напоминает, что Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденд за 2023 год в размере 6,06 руб. на оба типа акций, что предполагает доходность немного выше 7% годовых. Выплаты были повышены на 11%, притом что дивидендная политика предписывает их увеличение не менее чем на 5%. Доходность выросла по сравнению с 4,25% за 2022 год, однако при ставках по вкладам в диапазоне 18-19% годовых она все же не выглядит привлекательно, считает Чернов.

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