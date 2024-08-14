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14 августа 2024 года 11:46

Рынок акций РФ утром прибавляет 0,5%, индекс МосБиржи ведет борьбу за отметку 2900п

Москва. 14 августа. Рынок акций РФ в среду утром демонстрирует умеренное повышение котировок blue chips, отыгрывая как позитивную внешнюю конъюнктуру, в том числе возобновившийся рост нефтяных цен, так и отсутствие новых негативных сообщений на геополитическую тематику; индекс МосБиржи вступил в борьбу за отметку 2900 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2899,38 пункта (+0,51%), индекс РТС - 985,73 пункта (+0,51%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,3%.

Подорожали бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8%), обыкновенные акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%, "префы" прибавили в цене 0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "ТКС Холдинга" (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%)з, расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%).

Подешевели акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 14 августа, составляет 92,6592 руб./$1 (+2,71 рубля по отношению к 13 августа, а по отношению к 6 августа укрепление американской валюты достигло 7,7 рубля).

По мнению аналитиков, формированию в начале торгов среды тенденции к умеренному повышению российских акций способствует как в целом позитивный внешний фон, в том числе возобновившийся рост нефтяных цен, так и отсутствие новых негативных сообщений на геополитическую тематику.

Рынок акций США вырос во вторник на фоне благоприятной статистики. Цены производителей в США (индекс PPI) в июле поднялись на 2,2% в годовом выражении. Согласно пересмотренным данным, в июне они увеличились на 2,7%, а не на 2,6%, как сообщалось ранее. Эксперты ожидали замедления темпов подъема до 2,3% в прошлом месяце. Менее волатильный индекс Core PPI, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце увеличился на 2,4% после повышения на 3% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста на 2,7%.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в июле поднялся до 93,7 пункта по сравнению с 91,5 пункта месяцем ранее, сообщила во вторник Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень с февраля 2022 года. При этом четверть респондентов назвали инфляцию основной проблемой для их бизнеса. Такой существенный подъем индикатора стал неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали повышение всего до 91,7 пункта.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в среду. Японский индикатор Nikkei 225 закрыл торги ростом на 0,58%, несмотря на новости о том, что премьер-министр Японии и председатель правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида не будет выдвигаться на второй срок на выборах главы партии в сентябре. Это означает, что в Японии скоро будет новый премьер-министр. Такое решение не стало неожиданностью для экспертов, учитывая низкие рейтинги Кисиды, отмечает Bloomberg.

Вместе с тем значение китайского фондового индекса Shanghai Composite уменьшилось на 0,45% в ходе торгов, гонконгского Hang Seng - на 0,5%. Давление на рынок КНР оказали данные о резком сокращении объемов нового банковского кредитования в стране в июле, которые были восприняты трейдерами как сигнал сохранения слабого потребительского спроса. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,3% в ходе торгов.

Европейские фондовые площадки в начале торгов 14 августа демонстрируют позитивную динамику - основные индексы подрастают в пределах 0,2-0,6%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в среду после 2%-го снижения по итогам предыдущей сессии. Поддержку рынку оказали данные Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов нефти в США. По оценкам API, на прошлой неделе резервы сократились на 5,205 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут опубликованы в среду в 17:30 мск.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 11:00 мск составила $81,21 за баррель, что на 0,64% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 2%, до $80,69 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени также на 0,64%, до $78,85 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 2,1%, до $78,35 за баррель.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) в целом подтвердило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на уровне 970 тыс. баррелей в сутки. Месяцем ранее оно ожидало повышения на 974 тыс. б/с. Такой прогноз МЭА означает существенное замедление темпов увеличения спроса по сравнению с предыдущим годом, когда они превысили 2 млн б/с. Это в значительной мере связано с ожиданиями ослабления роста потребления нефти в Китае. Днем ранее ОПЕК немного понизила прогнозы роста спроса на сырье в 2024-2025 годах, отметив спад в экономике КНР.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть растут после коррекционного снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 1-2,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Основной причиной покупок на рынке стали более низкие, чем ожидалось, данные по производственной инфляции за июль, усилившие надежды на смягчение тона ФРС уже в сентябре. На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. При этом ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI повышаются примерно на 0,6%".

"В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восходящее движение в рублевом сегменте благодаря покупкам в акциях экспортеров в условиях слабого рубля, которые становятся новым краткосрочным драйвером роста. Геополитический фактор вновь оказывает давление на российскую валюту, при этом если снижение рубля продолжится, нельзя исключать нового ужесточения регулирования рынка властями и, в частности, возвращения к более высоким нормам обязательной продажи валютной выручки. На корпоративном фронте "Ростелеком" (MOEX: RTKM) в среду представил финансовые результаты за первое полугодие, согласно которым чистая прибыль компании составила 26,1 млрд рублей против 26,9 млрд рублей годом ранее, а во II квартале выросла на 43%, до 13,6 млрд рублей. Отчетность "Ростелекома" выглядит сильной, особенно после вчерашнего подтверждения перспективы выплаты дивидендов за 2023 год с доходностью около 7% и 7,7% по обыкновенным и привилегированным бумагам", - считает Кожухова.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник приблизился к отметке 2900 пунктов. Большинство акций показали ощутимый рост. Порадовали инвесторов бумаги "Газпрома", которые смогли удержаться в восходящем тренде. Рост доллара по отношению к рублю продолжает подпитывать спрос на "префы" "Сургутнефтегаза", которые вчера взлетели почти на 6%.

"Индекс МосБиржи в течение сегодняшнего дня может подняться выше отметки 2900 пунктов. Однако закрепиться с первого раза там, скорее всего, не получится. В этом случае можем увидеть волну продаж после достижения данной отметки", - полагает Головинов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,93 млрд рублей (из них 1,86 млрд рублей пришлось на привилегированные акции "Сургутнефтегаза", 1,05 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1 млрд рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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