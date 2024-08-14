Альфа-банк сохраняет позитивную средне- и долгосрочную оценку акций Совкомбанка

Альфа-банк сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Совкомбанка на среднесрочном и долгосрочном горизонте, особенно с учетом возможного включения бумаг в индекс Мосбиржи до конца текущего года, сообщается в материале старшего аналитика Евгения Кипниса.

Эмитент планирует опубликовать показатели за 2К24 по МСФО в четверг, 15 августа. По нашим оценкам, чистая прибыль за 2К24 должна составить 13 млрд руб., это на 55% ниже г/г и на 48% ниже кв/кв при ROE на уровне 18% (против 35% в 1К24). На наш взгляд, снижение прибыли обусловлено в первую очередь негативной динамикой доходов от операций с ценными бумагами и валютой (относительно высокой базы сравнения за прошлый год), учитывая негативную динамику на фондовом рынке во 2К24, - указывает эксперт. - Чистый процентный доход, по нашим оценкам, вырастет на 21% г/г и 19% кв/кв при росте кредитного портфеля на 53% г/г (с учетом Хоум банка). На маржу розничного бизнеса оказывает давление повышение ключевой ставки, хотя плавающие ставки по корпоративным кредитам отчасти нейтрализуют негативный эффект. Также поддержку прибыли во 2К24 должен оказать доход от выгодного приобретения Хоум банка с учетом пересмотра условий сделки (по нашим оценкам, этот доход может составить 5 млрд руб)".

"Считаем, что в целом ожидаемое снижение прибыли в 2024П (на 24% г/г, по нашим оценкам) уже учтено рынком в котировках эмитента (цена акций снизилась на 29% относительно пиковых значений середины мая). В то же время наращивание банком активов в 2024 году создает базу для существенного роста прибыли в 2025П при развороте ставок. По нашим оценкам, мультипликатор P/E 2025П Совкомбанка составляет около 2,7х; для сравнения, у Сбербанка этот мультипликатор равен 3,5х, хотя у Совкомбанка выше уровень ROE и темпы роста бизнеса, - пишет Кипнис в обзоре. - Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Совкомбанка на средне- и долгосрочную перспективу, особенно с учетом их возможного включения в индекс Мосбиржи до конца 2024 года. В случае негативной реакции рынка на раскрытие результатов за 2К24 рекомендуем рассматривать это как возможность для покупки бумаг эмитента".

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