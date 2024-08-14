Акции Сбербанка по-прежнему привлекательны для покупок - "Мои Инвестиции"

Акции Сбербанка по-прежнему остаются привлекательными для покупок в сложившихся условиях, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"С учетом выплаченных дивидендов акции эмитента сейчас примерно на 4% ниже своего максимума от 3 июля текущего года. Это одна из немногих "голубых фишек", которая не пострадала от летней распродажи на рынке. Причина - прогноз прибыли Сбербанка продолжает улучшаться, несмотря на повышение процентных ставок. Вероятно, этот позитивный пересмотр финансовых прогнозов продолжится до конца 2024 года, что делает бумаги по-прежнему привлекательными для покупки в текущих условиях", - пишут эксперты.

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