Возможен рост курса юаня до 12,5 руб./юань в ближайшие дни - ПСБ

Возможен рост курса юаня до 12,5 руб./юань в ближайшие дни, что обоснованно с экономической точки зрения, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

"Рубль во вторник заметно ослабел, а биржевой курс юаня превысил 12 руб., прибавив 1,6% при высокой торговой активности, - напоминает эксперт. - Опережающими темпами росли "токсичные" валюты. В частности, доллар превысил 92,6 руб., что отражает с одной стороны, усиление спроса на них со стороны импортеров, начавших более активно готовиться к осеннему всплеску потребления, с другой, обострение проблем с проведением платежей в юанях, - китайские банки начали еще более неохотно их проводить ввиду опасений вторичных санкций. На этом фоне позиции юаня в России и в мире продолжили расходиться: спред курса доллара к китайской валюте и пары доллар-юань на FOREX, согласно официальным курсам ЦБ, достиг почти 8%".

Ухудшение ситуации с платежами в юанях, занимающих большую долю в трансграничных платежах, на фоне сезонности, благоприятствующей спросу на валюты, позволяет, по мнению Локтюхова, ожидать сохранения инерции к росту доллара на внебиржевом рынке в ближайшие дни - рынку необходимо адаптироваться к новым вводным. Вслед за долларом и курс юаня также может тяготеть к росту в направлении отметке 12,5 руб., более обоснованной, по мнению эксперта, с экономической точки зрения.

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