Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- пересмотренный ВВП еврозоны во 2-м кв. 2024 года (12:00 МСК);

- промышленное производство еврозоны за июнь (12:00 МСК);

- потребительская инфляция США в июле (15:30 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- квартальные результаты Cisco.

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