Вероятно возвращение курса пары рубль/юань к уровню ниже 12 руб./юань в ближайшие дни - "Мои Инвестиции"

Вероятно возвращение курса пары рубль/юань к уровню ниже 12 руб./юань в ближайшие дни, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Биржевой курс CNY/RUB поднимался во вторник до отметки 12,10, до максимального с июня уровня, - напоминают эксперты. - Если же рассчитать курс рубля к юаню на основе официального курса ЦБ для USD/RUB с учетом того, что на внешних рынках USD/CNY сейчас торгуется на 7,16, то получится 92,65/7,16=12,95. Значит ли это, что курс CNY/RUB должен непременно двигаться к 12,95 в ближайшие дни? Отнюдь нет. Рынки фрагментированы, и если юаней на бирже достаточно за счет продаж валюты экспортерами (при этом импорт ограничен из-за неопределенностей с расчетами), то дефицит долларов на межбанковском рынке имеет совсем другую природу. Мы склонны считать, что курс CNY/RUB еще вернется ниже 12".

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