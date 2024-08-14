.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июле составила 1,14%
Рост потребительских цен в июле ускорился до 1,14% после повышения до 0,64% в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,13% после 8,59% месяцем ранее. Рост цен в июле совпал с прогнозами аналитиков
 
Запрет на экспорт бензина из РФ продлен до конца года
Правительство РФ ввело новое ограничение на вывоз бензина с 1 сентября. "С 1 сентября по 31 декабря 2024 года в России снова будет действовать временное ограничение на экспорт бензина. Постановление об этом подписано. Решение принято для...
 
Выдача ипотеки в июле упала в 3 раза
За месяц российские банки почти в три раза сократили выдачи ипотечных кредитов. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июле россияне взяли займов на жилье всего на 292 млрд рублей - это в 2,9 раза меньше, чем в июне. Число выданных ссуд за...
 
К 2030 году рынок медицинского туризма в РФ достигнет $7,6 млрд
Объем рынка медицинского туризма в России к 2030 г. может составить от $2,2 млрд до $7,6 млрд в год. Для достижения этих показателей надо пересмотреть национальную стратегию деятельности в данной сфере и целенаправленно привлекать граждан стран...
 
14 августа 2024 года 09:44

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

С одной стороны, поддержку котировкам рублевых облигаций будет оказывать как позитивный внешний фон, в том числе возобновившийся рост нефтяных цен, так и отсутствие новых негативных сообщений на геополитическую тематику. С другой стороны, возврат Минфина к размещениям исключительно госбумаг с фиксированным купоном может ограничить дальнейшее восстановление котировок. Минфин объявил о размещении на аукционах 14 августа двух выпусков ОФЗ-ПД срочностью 12 и 16 лет. Таким образом, после отскока котировок госбумаг министерство отказалось от предложения флоатеров на аукционах, за счет которых шли основные объемы размещений в последние недели.

Рынок акций США вырос во вторник на фоне благоприятной статистики. Цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 2,2% в годовом выражении. Согласно пересмотренным данным, в июне они увеличились на 2,7%, а не 2,6%, как сообщалось ранее. Эксперты ожидали замедления темпов подъема до 2,3% в прошлом месяце. Менее волатильный индекс Core PPI, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце увеличился на 2,4% после повышения на 3% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста на 2,7%.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в июле поднялся до 93,7 пункта по сравнению с 91,5 пункта месяцем ранее, сообщила во вторник Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень с февраля 2022 года. При этом четверть респондентов назвали инфляцию основной проблемой для их бизнеса. Такой существенный подъем индикатора стал неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали повышение всего до 91,7 пункта.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в среду. Японский индикатор Nikkei 225 закрыл торги ростом на 0,58%, несмотря на новости о том, что премьер-министр Японии и председатель правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида не будет выдвигаться на второй срок на выборах главы партии в сентябре. Это означает, что в Японии скоро будет новый премьер-министр. Такое решение не стало неожиданностью для экспертов, учитывая низкие рейтинги Кисиды, отмечает Bloomberg.

Вместе с тем значение китайского фондового индекса Shanghai Composite уменьшилось на 0,45% в ходе торгов, гонконгского Hang Seng - на 0,5%. Давление на рынок КНР оказали данные о резком сокращении объемов нового банковского кредитования в стране в июле, которые были восприняты трейдерами как сигнал сохранения слабого потребительского спроса. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,7%. Безработица в Южной Корее в июне упала до 2,5% - минимума с октября прошлого года. Она оставалась на уровне 2,8% в течение предыдущих четырех месяцев. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,3% в ходе торгов.

В свою очередь цены на нефть повышаются в среду после 2%-го снижения по итогам предыдущей сессии. Поддержку рынку оказали данные Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов нефти в США. По оценкам API, на прошлой неделе резервы сократились на 5,205 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут опубликованы в среду в 17:30 мск.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:15 мск составила $81,22 за баррель, что на 0,66% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 2%, до $80,69 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,69%, до $78,89 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 2,1%, до $78,35 за баррель.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) в целом подтвердило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на уровне 970 тыс. баррелей в сутки. Месяцем ранее оно ожидало повышения на 974 тыс. б/с. Такой прогноз МЭА означает существенное замедление темпов увеличения спроса по сравнению с предыдущим годом, когда они превысили 2 млн б/с. Это в значительной мере связано с ожиданиями ослабления роста потребления нефти в Китае. Днем ранее ОПЕК немного понизила прогнозы роста спроса на сырье в 2024-2025 годах, отметив спад в экономике КНР.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 августа выросла в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,305 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,754 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,03% и составил 104,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 916,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-001Р-04" (+0,58%), "РЖД-32" (+0,36%) и "АФК Система-1Р-11" (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-24" (-0,82%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,29%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Городской супермаркет" (операционная компания сети "Азбука вкуса") завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-П03 с офертой через 2 года объемом 1,05 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 8 августа. Ставка ежемесячных купонов переменная. Спред к значению ключевой ставки ЦБ (действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода) установлен в размере 200 базисных пунктов.

ООО "Аренза-про" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа, размещение продолжалось с 9 августа. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 3,25% годовых, ставка 1-го купона - 21,25% годовых. Купоны ежемесячные, значение ключевой ставки определяется на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонных периодов, 30% - в дату окончания 36-го купона.

ООО "Байсэл" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ставки 1-4-го купонов - 24% годовых, что соответствует доходности к оферте 26,25% годовых. Оферта предусмотрена через год. Купоны квартальные. По займу также предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонов, еще 40% - в дату завершения 12-го купона.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей на уровне 18,5% годовых. Срок обращения выпуска - 1,3 года (487 дней). По займу предусмотрен один купонный период, завершение которого совпадает с датой погашения (15 декабря 2025 года). Сбор заявок на выпуск прошел 13 августа. Техразмещение запланировано на 15 августа.

АО "Джи-групп" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей на уровне 300 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, ориентир - ключевая ставка ЦБ (значение, определяемое как сумма доходов за каждый день купонного периода) плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 13 августа. Техразмещение запланировано на 16 августа. Принять участие смогут только квалифицированные инвесторы.

АО "Мособлэнерго" снизило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску 5-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3,5 млрд рублей до "не выше 175 базисных пунктов". Компания 15 августа с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на бонды. Первоначально ориентир спреда составлял не выше 200 базисных пунктов. Купоны ежемесячные, определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Предусмотрена оферта через 3 года. Техразмещение запланировано на 20 августа. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 12-го купона облигаций серии 001P-27R на уровне 17,79% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 30 млрд рублей в сентябре 2023 года по ставке 12,22% годовых. Купоны ежемесячные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA + 1,25%.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 46-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 10,13% годовых и 7-го купона облигаций серии 001P-08R - в размере 19,3% годовых. Компания разместила выпуски 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения бондов - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставки 2-140-го купонов рассчитываются как индекс потребительских цен + 1%. Ставка текущего купона по выпускам - 8,72% годовых. Выпуск 15-летних облигаций серии 001P-08R объемом 12 млрд рублей был размещен в феврале 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,8% годовых. Ставки 2-20-го купонов рассчитываются как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочей день, предшествующий дате начала купона, и 1,3%. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 августа 2024 года 19:42
Индекс МосБиржи к концу торгов среды снизился на 0,47%, индекс РТС заметно подрос благодаря укреплению рубля
Москва. 14 августа. Российский рынок акций, стартовав с умеренного повышения, к концу торгов среды ушел в минус по индексу МосБиржи, при этом индекс РТС заметно подрос благодаря укреплению рубля. Особенностью дня стала приостановка торгов на фондовом рынке "Московской биржи" в период с 16:18 до 17:30 мск в связи с выявлением программной ошибки.    читать дальше
.
14 августа 2024 года 19:19
Рубль в среду уверенно вырос в паре с юанем в рамках коррекции после падения в предыдущие дни
Москва. 14 августа. Китайский юань упал на Московской бирже днем по итогам волатильных торгов в среду, при этом в первой половине дня он рос до отметки 12,28 руб. впервые с 24 июня. Его курс в 19:00 мск составил 11,94 руб., что на 13,85 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
14 августа 2024 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали лишь небольшие смешанные колебания, несмотря на укрепление UST
Москва. 14 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали небольшие смешанные колебания, несмотря на повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.    читать дальше
.
14 августа 2024 года 19:00
"БКС МИ" подтверждает идею "Лонг в акциях ТКС"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ТКС Холдинга"", открытую 20 марта 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Подтверждаем идею "Лонг ТКС" и ожидаем 10% к середине сентября с текущих уровней, - отмечают аналитики. - Пока она не принесла ожидаемого...    читать дальше
.
14 августа 2024 года 18:27
"Финам" понизил прогнозную цену акций Pfizer до $35,9
"Финам" понизил прогнозную цену акций Pfizer Inc. до $35,9 за штуку на август 2025 года, что предполагает потенциал роста 26% от текущих уровней, отмечается в комментарии инвесткомпании. При этом рекомендация сохранена аналитиками на уровне "покупать". "Фармацевтический гигант Pfizer, ранее...    читать дальше
.
14 августа 2024 года 17:52
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций Татнефти
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций "Татнефти" на фоне высокой дивидендной доходности, прогнозная стоимость обыкновенных бумаг компании составляет 798,9 рубля за штуку (что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня), привилегированных - 791,7 рубля за штуку ("апсайд" - 30%),...    читать дальше
.
14 августа 2024 года 17:23
Прогнозная цена акций Ростелекома на горизонте года - 110 руб. - "Солид Брокер"
Прогнозная стоимость обыкновенных акций ПАО "Ростелеком" на горизонте года составляет 110 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер". "Эмитент объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2024 года по МСФО. Компания также подтвердила подготовку к IPO...    читать дальше
.
14 августа 2024 года 16:56
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Интер РАО
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций "Интер РАО", рекомендуют в секторе энергетиков присмотреться к акциям "Юнипро" на фоне возможного возврата к дивидендам после смены собственника, сообщается в материале аналитиков брокера. "Электрогенерирующая компания...    читать дальше
.
14 августа 2024 года 16:32
"Финам" повысил рейтинг акций iShares U.S. Consumer Discretionary ETF до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций iShares U.S. Consumer Discretionary ETF с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $90,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 16%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова. "Наша оценка рассчитана по средневзвешенному...    читать дальше
.
14 августа 2024 года 15:59
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Ростелекома
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок акций "Ростелекома", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "Результаты эмитента за 2К24 в целом соответствовали нашим ожиданиям в части выручки и OIBDA, но превысили нашу оценку чистой прибыли. Сохраняем позитивный...    читать дальше
.
14 августа 2024 года 15:36
Рубль днем развернулся вверх, активно растет в ходе волатильных торгов и после обновления минимума с конца июня в паре с юанем
Москва. 14 августа. Китайский юань перешел к падению на Московской бирже днем в среду после того, как ранее в ходе волатильных торгов поднимался до отметки 12,28 руб. впервые с 24 июня. Его курс в 15:00 мск составил 12,0045 руб., что на 7,4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
14 августа 2024 года 15:32
ПСБ позитивно оценивает акции Аэрофлота
Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает перспективы котировок акций "Аэрофлота", сообщается в материале аналитиков. "Компания во вторник опубликовала операционные результаты за июль 2024 года. Пассажиропоток увеличился почти на 15%, до 5,8 млн пассажиров, а процент занятости кресел остался высоким...    читать дальше
.
14 августа 2024 года 15:09
Поддержка фундаментальных факторов может стабилизировать турбулентность на валютном рынке - Райффайзенбанк
Поддержка фундаментальных факторов может стабилизировать турбулентность на валютном рынке, полагают аналитики Райффайзенбанка. "По предварительной оценке ЦБ, сальдо счета текущих операций в июле опустилось до околонулевого уровня, - отмечают эксперты. - Его сокращение преимущественно связано с...    читать дальше
.
14 августа 2024 года 14:47
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Сбербанка
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка с целевой ценой 356,5 руб. для обоих типов бумаг на горизонте 12 месяцев. Потенциал роста составляет 25,6% и 26% соответственно, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Сбер в этом году весьма...    читать дальше
.
14 августа 2024 года 14:24
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ростелекома с целью 95 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Ростелеком" с целью 95 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,5%, стоп-приказ: 82 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что компания...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.