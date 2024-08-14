Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

С одной стороны, поддержку котировкам рублевых облигаций будет оказывать как позитивный внешний фон, в том числе возобновившийся рост нефтяных цен, так и отсутствие новых негативных сообщений на геополитическую тематику. С другой стороны, возврат Минфина к размещениям исключительно госбумаг с фиксированным купоном может ограничить дальнейшее восстановление котировок. Минфин объявил о размещении на аукционах 14 августа двух выпусков ОФЗ-ПД срочностью 12 и 16 лет. Таким образом, после отскока котировок госбумаг министерство отказалось от предложения флоатеров на аукционах, за счет которых шли основные объемы размещений в последние недели.

Рынок акций США вырос во вторник на фоне благоприятной статистики. Цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 2,2% в годовом выражении. Согласно пересмотренным данным, в июне они увеличились на 2,7%, а не 2,6%, как сообщалось ранее. Эксперты ожидали замедления темпов подъема до 2,3% в прошлом месяце. Менее волатильный индекс Core PPI, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце увеличился на 2,4% после повышения на 3% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста на 2,7%.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в июле поднялся до 93,7 пункта по сравнению с 91,5 пункта месяцем ранее, сообщила во вторник Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень с февраля 2022 года. При этом четверть респондентов назвали инфляцию основной проблемой для их бизнеса. Такой существенный подъем индикатора стал неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали повышение всего до 91,7 пункта.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в среду. Японский индикатор Nikkei 225 закрыл торги ростом на 0,58%, несмотря на новости о том, что премьер-министр Японии и председатель правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида не будет выдвигаться на второй срок на выборах главы партии в сентябре. Это означает, что в Японии скоро будет новый премьер-министр. Такое решение не стало неожиданностью для экспертов, учитывая низкие рейтинги Кисиды, отмечает Bloomberg.

Вместе с тем значение китайского фондового индекса Shanghai Composite уменьшилось на 0,45% в ходе торгов, гонконгского Hang Seng - на 0,5%. Давление на рынок КНР оказали данные о резком сокращении объемов нового банковского кредитования в стране в июле, которые были восприняты трейдерами как сигнал сохранения слабого потребительского спроса. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,7%. Безработица в Южной Корее в июне упала до 2,5% - минимума с октября прошлого года. Она оставалась на уровне 2,8% в течение предыдущих четырех месяцев. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,3% в ходе торгов.

В свою очередь цены на нефть повышаются в среду после 2%-го снижения по итогам предыдущей сессии. Поддержку рынку оказали данные Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов нефти в США. По оценкам API, на прошлой неделе резервы сократились на 5,205 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут опубликованы в среду в 17:30 мск.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:15 мск составила $81,22 за баррель, что на 0,66% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 2%, до $80,69 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,69%, до $78,89 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 2,1%, до $78,35 за баррель.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) в целом подтвердило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на уровне 970 тыс. баррелей в сутки. Месяцем ранее оно ожидало повышения на 974 тыс. б/с. Такой прогноз МЭА означает существенное замедление темпов увеличения спроса по сравнению с предыдущим годом, когда они превысили 2 млн б/с. Это в значительной мере связано с ожиданиями ослабления роста потребления нефти в Китае. Днем ранее ОПЕК немного понизила прогнозы роста спроса на сырье в 2024-2025 годах, отметив спад в экономике КНР.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 августа выросла в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,305 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,754 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,03% и составил 104,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 916,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-001Р-04" (+0,58%), "РЖД-32" (+0,36%) и "АФК Система-1Р-11" (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-24" (-0,82%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,29%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Городской супермаркет" (операционная компания сети "Азбука вкуса") завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-П03 с офертой через 2 года объемом 1,05 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 8 августа. Ставка ежемесячных купонов переменная. Спред к значению ключевой ставки ЦБ (действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода) установлен в размере 200 базисных пунктов.

ООО "Аренза-про" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа, размещение продолжалось с 9 августа. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 3,25% годовых, ставка 1-го купона - 21,25% годовых. Купоны ежемесячные, значение ключевой ставки определяется на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонных периодов, 30% - в дату окончания 36-го купона.

ООО "Байсэл" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ставки 1-4-го купонов - 24% годовых, что соответствует доходности к оферте 26,25% годовых. Оферта предусмотрена через год. Купоны квартальные. По займу также предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонов, еще 40% - в дату завершения 12-го купона.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей на уровне 18,5% годовых. Срок обращения выпуска - 1,3 года (487 дней). По займу предусмотрен один купонный период, завершение которого совпадает с датой погашения (15 декабря 2025 года). Сбор заявок на выпуск прошел 13 августа. Техразмещение запланировано на 15 августа.

АО "Джи-групп" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей на уровне 300 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, ориентир - ключевая ставка ЦБ (значение, определяемое как сумма доходов за каждый день купонного периода) плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 13 августа. Техразмещение запланировано на 16 августа. Принять участие смогут только квалифицированные инвесторы.

АО "Мособлэнерго" снизило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску 5-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3,5 млрд рублей до "не выше 175 базисных пунктов". Компания 15 августа с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на бонды. Первоначально ориентир спреда составлял не выше 200 базисных пунктов. Купоны ежемесячные, определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Предусмотрена оферта через 3 года. Техразмещение запланировано на 20 августа. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 12-го купона облигаций серии 001P-27R на уровне 17,79% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 30 млрд рублей в сентябре 2023 года по ставке 12,22% годовых. Купоны ежемесячные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA + 1,25%.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 46-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 10,13% годовых и 7-го купона облигаций серии 001P-08R - в размере 19,3% годовых. Компания разместила выпуски 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения бондов - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставки 2-140-го купонов рассчитываются как индекс потребительских цен + 1%. Ставка текущего купона по выпускам - 8,72% годовых. Выпуск 15-летних облигаций серии 001P-08R объемом 12 млрд рублей был размещен в феврале 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,8% годовых. Ставки 2-20-го купонов рассчитываются как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочей день, предшествующий дате начала купона, и 1,3%. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет.