Индекс Мосбиржи может подняться выше 2900п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться выше уровня 2900 пунктов в течение торговой сессии в среду, однако его закрепление там пока маловероятно, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"В этом случае может увидеть волну продаж после достижения указанной отметки", - отмечает эксперт в комментарии.

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