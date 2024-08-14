Вероятно продолжение консолидации на рынке госбумаг в среду - ПСБ

Возврат Минфина РФ к размещениям на аукционе исключительно ОФЗ-ПД ограничит дальнейшее восстановление рынка госбумаг, вероятно продолжение консолидации на торгах в среду, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI продолжает консолидироваться у максимумов с конца июня - во вторник доходность индексного портфеля снизилась на три базисных пункта (до 15,69% годовых), констатирует эксперт.

"Минфин объявил о размещении в среду двух выпусков ОФЗ-ПД срочностью 12 и 16 лет. Таким образом после отскока котировок госбумаг министерство отказалось от предложения флоатеров на аукционе, за счет которых шли основные объемы размещений. Учитывая недавние комментарии зампреда ЦБ Алексея Заботкина о готовности регулятора повысить ключевую ставку до 20% годовых, если инфляция будет замедляться недостаточно быстро, не ожидаем увидеть рост спроса на длинные ОФЗ на аукционах 14 августа, - указывает Грицкевич. - В результате возврат к размещениям исключительно госбумаг с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) ограничит дальнейшее восстановление котировок ОФЗ. Ожидаем продолжение консолидации рынка в среду".

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