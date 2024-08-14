Акции Аэрофлота справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Аэрофлота" в настоящее время справедливо оценены фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент представил операционные результаты за июль и семь месяцев 2024 года. Отчетность за июль хорошая. Ранее мы выделяли акции "Аэрофлота" в качестве бенефициара летнего сезона на август. Мы позитивно оцениваем результаты компании, однако нейтрально смотрим на текущие котировки его бумаг, полагая, что текущая рыночная оценка является справедливой", - пишут эксперты в комментарии.

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