Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали лишь небольшие смешанные колебания, несмотря на укрепление UST

Москва. 13 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали небольшие смешанные колебания, несмотря на повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ умеренно расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене на 0,6 базисного пункта, до 71,6% от номинала (доходность подросла на 0,3 базисного пункта - до 8,95% годовых). Облигации с погашением в 2042 году поднялись на 2,6 базисного пункта, до 67,59% от номинала (их доходность уменьшилась на 0,1 базисного пункта относительно предыдущего торгового дня, составив 9,32% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году поднялся в цене на 0,5 базисного пункта, подорожав до 57,16% от номинала (доходность опустилась на 0,2 базисного пункта и составила 9,77% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 54,1 базисного пункта, поднявшись до 70,69% от номинала (их доходность упала на 45,4 базисного пункта, составив 25,27% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 0,9 базисного пункта - до 69,91% от номинала (доходность опустилась на 1,4 базисного пункта - до 17,42% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене за день на 2,8 базисного пункта - до 67,44% от номинала (их доходность уменьшилась на 0,1 базисного пункта, составив 14,11% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 20,6 базисного пункта - до 68,81% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют заметное повышение благодаря хорошей макроэкономической статистике и усилению ожиданий относительно действий Федеральной резервной системы (ФРС) по нормализации денежно-кредитной политики.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 2,2% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в июне они увеличились на 2,7%, а не 2,6%, как сообщалось ранее. Эксперты ожидали замедления темпов подъема до 2,3% в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

Менее волатильный индекс Core PPI, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце увеличился на 2,4% после повышения на 3% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста на 2,7%.

Внимание рынка также направлено на отчет о динамике потребительских цен в США за прошлый месяц. Эти данные Минтруда страны обнародует в среду.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ослабление инфляции (индекс CPI) в Штатах в июле до 2,9% в годовом выражении с июньских 3%. Базовая инфляция (индекс Core CPI), как ожидается, замедлилась в прошлом месяце до 3,2% с 3,3% в июне.

Более половины фондовых управляющих (60%) ждут не менее четырех снижений процентных ставок ФРС в течение ближайшего года, согласно результатам ежемесячного опроса Bank of America.

Рецессию назвали основным риском для своих инвестпортфелей 39% опрошенных, на втором месте находятся геополитические конфликты, сообщает MarketWatch.